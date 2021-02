Traité de rappeur Islamiste, Médine dépose une plainte contre une députée

Médine dépose plainte contre la députée Aurore Bergé qui l’a qualifié d’islamiste

Le rappeur français du Havre, Médine à décidé de deposer une plainte pour diffamation et demander « une condamnation et des excuses publiques » face aux déclarations de la députée de La République en marche des Yvelines Aurore Bergé.

Sur l’antenne de LCI, la députée LREM des Yvelines Aurore Bergé a exprimé jeudi dernier son soutien à la ministre de l’Enseignement supérieur en prenant comme référence une conférence réalisée en 2017 par Médine à l’École normale supérieure afin de représenter « ce qui se passe dans les universités françaises ». « vous avez par exemple ce rappeur islamiste Médine, vous savez, celui qui disait qu’il fallait tuer les laïcards, est-ce légitime qu’une école aussi prestigieuse que l’ENS donne la parole à celui qui appelle au meurtre? » a-t-elle déclaré en faisant allusion aux paroles du morceau « Don’t laïk » paru il y 6 ans en le traitant de rappeur d’ »islamiste ».

Alors qu’il avait réagi brièvement dans un premier temps suite à ces de propos, l’artiste Havrais a finalement révélé ce mardi sur ses réseaux sociaux et dans une interview pour Médiapart avoir déposé une plainte contre la députée, il a fait savoir « c’est la fois de trop ». Le rappeur estime que la députée a tenté de lui «coller une idéologie qui n’est, bien sûr, pas la (s)ienne». « J’assiste au revirement médiatique de cette frange du gouvernement qui est en train de se radicaliser en adoptant un discours plus à droite, voire à l’extrême droite. J’ai l’impression que le temps du dialogue est révolu » a-t-il déclaré avant de poursuivre, « j’ai la possibilité, en tant qu’artiste populaire, de répondre à cette dérive radicale. Je connais les moyens d’accéder aux médias, je connais le chemin juridique qui me permettra de faire valoir mes droits. Je suis exposé ». « Je suis dans la lumière et je dois servir d’exemple, voire de symbole à tous les gens qui me suivent. Je veux montrer à celles et ceux qui subissent des brimades ou des fausses accusations, comme celles portées à mon encontre, que l’on peut agir et dire Stop, c’est terminé », a-t-il déclaré avant de conclure qu’il compte bien obtenir une condamnation ainsi que des excuses publiques car son honneur est en jeu dans cette affaire.

Il y a 3 ans, le rappeur Havrais avait été contraint de déprogrammer deux dates de concerts au Bataclan à Paris car il avait été ciblé par des politiciens tel que Marine Le Pen et Brice Hortefeux, à l’époque, il avait déjà subi une accusation de complaisance avec l’islamisme. Médine avait d’ailleurs fait part d’une « liberté d’expression à géométrie variable » dans le single Voltaire extrait de son dernier album solo intitulé “Grand Médine” paru l’année dernière pour s’exprimer en musique sur cette affaire.