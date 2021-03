Le rappeur Gazo s’embrouille sévèrement avec la police, ça a failli dégénérer

Le 26 février dernier, Gazo présentait enfin son premier projet Drill avec la mixtape nommée Drill FR comportant 15 morceaux dont les singles “Tchin 2x” ou encore “Kassav” et plusieurs invités tel que Hache-P ancien membre du groupe MZ, Tiakola, Franglish, Landy, Luciano, Hamza, Pa Salieu, Unknown T.

La mixtape de Gazo a trouvé son public avec 8 618 ventes pour sa première semaine d’exploitation (977 en physique, 7 568 en streaming et enfin 73 en téléchargement) surfant sur la vague de la drill française, un sous-genre rap ayant explosé dans l’Hexagone en 2020 avec des nombreux jeunes rappeurs qui ont tenté de s’y faire un nom. Cette semaine le rappeur a fait parler de lui pour une tout autre raison que la musique, dans une ambiance tendue, il s’est embrouillé avec la police lors d’un échange dans la rue entre les forces de l’ordre et des jeunes du quartier, l’accrochage a été filmé et une vidéo diffusée sur les réseaux.

Lors de cette séquence Gazo était en compagnie d’une bande de potes avant d’avoir un échange tendu avec la police dont la raison reste inconnue. Face aux tensions, l’artiste a tout d’abord tenté de calmer tout le monde, demandant notamment à ses amis de reculer avant de se faire pousser par un membre des forces de l’ordre ou encore se faire insulter. “Tu me pousses pas moi je t’ai rien fait, wallah je vais t’en mettre une si tu m’en mets une (…) Arrête de croire y a que toi qui a des bras” commente-t-il dans la vidéo que vous pouvez découvrir ci dessous. Heureusement la situation n’a pas dégénéré et les esprits se sont finalement apaisés pour mettre fin à l’incident.