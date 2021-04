SCH milliardaire avec Youtube !

Le S couronné d’un nouveau succès

Plus rien n’arrête le succès de SCH depuis la sortie de son album “JVLIVS II”. Le rappeur Marseillais qui va dévoiler sa nouvelle collaboration avec Gims et Jul ce dimanche soir sur le single “G.J.S” vient encore de réaliser une nouvel exploit en réussissant à atteindre le milliard de vues sur son compte Youtube.

Depuis la sortie de tome II de JVLIVS, SCH ne cesse de cumuler des records et des réaliser des grosses performances avec la récente mise en ligne du clip de son featuring avec Freeze Corleone sur le titre “Mannschaft” qui vient de dépasser les 2,2 millions de vues, le rappeur Marseillais a réussi à franchir le cap du milliard de visionnages sur sa chaine YouTube suivie par plus 2,4 millions d’abonnés grâce à ses vidéos. Un seuil atteint notamment grâce au succès des clips comme “Fusil” avec plus de 100 millions de vues, “A7” affichant 66 millions de vues, “Champs-Elysées” cumulant 71 millions de vues, “Otto” totalisant 61 millions de visionnages ou encore plus récemment le visuel de “Marché Noir” ayant atteint les 8 millions de vues quelques semaines seulement après sa mise en ligne.

Après plusieurs collaborations réussites en 2021 notamment avec son compère Jul sur “Bande Organisée” et “Mother F*ck”, l’année 2021 débute très fort, SCH est en train de marquer l’histoire du rap français avec son album. Le projet affiche désormais plus de 84 000 ventes en deux semaines d’exploitation et devrait obtenir la certification de disque de platine en un temps record dans sa carrière. Le S va aussi enchainer les featurings dans les jours à venir en plus de celui avec Gims et Jul ce lundi, il est présent sur le nouvel album de Sadek nommé “Aimons-nous vivants” pour une collaboration très attendue avec ce dernier et Ninho sur le single “Kimono” à paraître pour le 9 avril prochain.