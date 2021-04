Gims, Jul et SCH réunis pour une collaboration de folie au sommet du rap

Gims vient d’annoncer la sortie de son prochain tube en compagnie de Jul et SCH sur le morceau intitulé “GJS” qui sera disponible en écoute à partir de ce soir minuit sur toutes les plateformes de streaming.

Alors qu’il est un des artistes français ayant vendu le plus de disques dans sa carrière ces derniers années en solo ou encore avec son groupe la Sexion D’Assaut, Gims ne compte pas s’arrêter là. En fin d’année dernière, Meugui a fait son retour dans les bacs avec l’album “Le Fléau” rapidement certifié disque de platine avec plus de 100 000 ventes et prépare déjà la suite en ce début d’année 2021 avec une nouvelle collaboration au sommet qui s’annonce comme un prochain hit en puissance.

En effet après avoir fêté récemment son troisième doublé disque de diamant grâce à l’album “Ceinture noire” ayant atteint le cap du million d’exemplaires vendus avec freestyle inédit publié sur sa chaîne YouTube, Gims vient de teaser é h un morceau sur lequel il a décidé de s’entourer des rappeurs Marseillais SCH et Jul. Ce single ne sera pas un son titre dansant mais sur une prod Drill pour sans doute une performance qui devrait être phénoménal, rendez vous ce soir à partir de minuit pour découvrir “G.J.S” vraisemblablement extrait d’une future réédition de son dernier album en solo à paraître prochainement.