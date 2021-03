SCH – Jvlivs II

SCH présente son nouvel album Jvlivs II disponible en écoute sur les plateformes de streaming à partir de ce vendredi 19 mars 2021. Il y a deux ans, SCH signait un retour en grande pompe avec le premier volet de la saga JVLIVS.

Deux ans plus tard, et après avoir tenu en haleine ses fans avec l’ambitieux « Rooftop » et sa brillante participation à « 13 Organisé » ; SCH décide enfin d’assouvir les attentes d’un public, toujours plus nombreux. C’est en toute surprise que le Baron de Marseille dévoile « Marché Noir » : l’intro frissonnante du très attendu « JVLIVS II ».

Tracklist Jvlivs 2 de SCH :

1. Gibraltar

2. Marché Noir

3. Fournaise

4. Aluminium

5. Mannshaft (feat. Freeze Corleone)

6. Graind Bain

7. Crack

8. La Battue

9. Zone à Danger

10. Euro

11. Assoces

12. Parano

13. Corrida

14. Le coup d’avance

15. Raisons

16. Plus rien à se dire

17. Mode Akimbo (feat. Jul)

18. Mafia

19. Loup Noir

20. Fantôme (feat. Jul & Le Rat Luciano) (bonus)

21. Tempête (bonus)