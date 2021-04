Saïd Taghmaoui agressé, Booba s’en amuse pour l’humilier

Alors qu’il s’est fait relativement discret sur Twitter depuis quelques temps suite à la sortie d’Ultra et son bannissement d’Instagram, Booba a tout de même assuré la promotion de sa dernière collaboration sur le single “Daddy” de son protégé SDM signé sur le label 92i extrait de l’album de ce dernier “Ocho“, le DUC de Boulogne vient de s’en prendre à Saïd Taghmaoui sur le réseau social de l’oiseau bleu.

L’acteur révélé en 1995 avec son rôle dans le film culte La Haine réalisé par Mathieu Kassovitz avec Vincent Cassel s’est fait une grosse frayeur après avoir subi une agression dans les rues de la ville de à Los Angeles. Des voleurs ont tenté de lui prendre sa montre de luxe de la marque Patek Philippe Nautilus et ont essayé de lui couper le bras, Said Taghmaoui a révélé l’information dans des stories sur les réseaux, Booba a ajouté son grain de sel a cette affaire pour se moquer publiquement du comédien français.

En conflit depuis plusieurs années avec l’acteur franco-marocain, B2O n’hésite pas à le tacler comme il y a quelques mois lors de l’annonce de sa présence au casting de la saison 2 de la série “Validé”, Kopp s’est amusé de cet incident en se moquant du comédien dans des publications sur Twitter en relayant la vidéo de ce dernier affichant sa blessure au bras et sa montre. ““It’s very deep bro”. Comme avec Mark W. Sois digne Saïd!!! Los Angeles bro be careful. Au pire déménage fréro p’tit penthouse à Marly Gomont fluide maggle!“ a-t-il ajouté en commentaire avec des nombreux émojis mort de rire avant de poster une seconde vidéo de Said Taghmaoui en train de pleurer après s’être agressé.

Booba a ensuite mis en ligne une ancienne interview du comédien dans laquelle il déclare être un “mec de la rue “, “T’es un mec de la rue en France mais t’es pas un mec de la rue à L.A bro“ s’est amusé le rappeur français avant de terminer avec une ancienne vidéo de lui même en train de parler de leur embrouille en s’exprimant sur la dernière fois ou ils se sont croisés aux Etats Unis à Los Angeles.

“It’s very deep bro” 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 Comme avec Mark W. Sois digne Saïd!!! Los Angeles bro be careful 🤣 Au pire déménage fréro p’tit penthouse à Marly Gomont fluide maggle! #EhSaïdwhattimeisit #sheeehhhhhhhh 🏴‍☠️ pic.twitter.com/QmhRIrNr2L — Booba (@booba) April 11, 2021