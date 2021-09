La Fouine millionnaire, voici l’archive qui le prouve

Quelle est la fortune des rappeurs ? C’est la question que les fans de rap français se posent souvent, La Fouine y a répondu il y a quelques années le concernant en affirmant être millionnaire. Le rappeur de Trappes profite d’ailleurs de son argent en vivant désormais au Etats Unis dans la ville de Las Vegas et affiche fréquemment des images de son train de vie sur son compte Instagram.

Je suis millionnaire affirme La Fouine

En 2016, quelques mois après la parution de son album “Nouveau Monde“, Laouni avait accordé une interview pour la promotion de ce projet au média Booskap dans laquelle il s’était exprimé dans les détails au sujet de son clash avec Booba, des conséquences qu’a pu avoir cette embrouille sur sa carrière, des chiffres de ventes. L’artiste s’est aussi confié publiquement pour la première fois sur l’argent qu’il gagne.

Dans cet ancien entretien, La Fouine a commencé à expliquer gagner de l’argent avec la musique depuis l’âge de 15 ans car il a débuté sa carrière très jeune et que désormais il n’a plus besoin de chanter pour subvenir à ses besoins, ni d’assurer des showcases par exemple, c’est juste devenu un “kiff”. “J’ai placé mon argent là où il le fallait parce que je suis un homme d’affaires. Je rentre en studio pour me faire plaisir et n’ai donc pas besoin de me positionner, ni besoin d’être street, ni commercial.” a-t-il détaillé avant d’ajouter. “Je suis millionnaire, qu’est-ce que je m’en bats les coui**es. J’ai de l’argent qui rentre tous les mois sans que j’ai besoin de travailler car j’ai fait de bons placements. Je suis dans l’investissement immobilier. A l’heure où je te parle, des gens me payent”.

J’investissais tout ce que je gagnais

Laouni affirme en effet être millionnaire car il a fait des placements dans l’immobilier avec succès grâce à son argent empoché avec la musique. Il assure être devenu un homme d’affaires en plus d’être un rappeur et ne plus avoir besoin de travailler. La Fouine a révélé avoir acheté un appartement dès son premier chèque de 50 000 € reçu après avoir signé en maison de disques et qu’il a pu arrêter de travailler avec le succès de son album “Mes repères” en 2009. Avant cela, il était agent de médiation dans les bus de sa ville natale.

“A chaque fois que j’ai gagné de l’argent, j’ai acheté des biens immobiliers. Des fois, les gens m’entendaient sur Skyrock alors que j’avais du mal à payer mon abonnement téléphonique, parce que j’investissais tout ce que je gagnais.” a-t-il précisé avant de conclure en révélant avoir des biens immobiliers dans le monde entier et faire de la musique uniquement pour son plaisir.