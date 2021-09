Jul dans FIFA 22 ?

Le J en mode FIFA 22 !

Jul a suscité l’intrigue des fans avec sa dernière publication sur son compte Instagram avec le post d’un visuel de l’éditeur de jeux vidéo EA Sports pour la nouvelle version de la simulation de football FIFA l’affichant en train de faire son célèbre signe des deux mains. L’image pourrait annoncer une collaboration entre le rappeur Marseillais et FIFA 22 mais pour le moment les détails d’un éventuel partenariat ne sont pas connus.

Les gamers attendent avec impatience la sortie du jeu vidéo de simulation de football FIFA 22. La sortie du 29ème volet est programmée pour ce vendredi 1er octobre. Il sera disponible sur les consoles Next-Gen Playstation 5 et Xbox Series ainsi que sur PC, Playstation 4, Xbox One et Nintendo Switch avec Kylian Mbappé en tête d’affiche de la jaquette du jeu pour la seconde année consécutive. Adepte de FIFA depuis plusieurs années comme des nombreux rappeurs français, Jul s’affiche fréquemment sur ses réseaux en plein match avec des amis ou en ligne face à des internautes.

Jul avec sa propre version de l’édition 2022

Avant la parution du jeu, des nombreuses personnalités ou encore des footballeurs professionnels reçoivent une édition pour le tester en avant première et en faire la publicité sur les réseaux auprès du public. Cette année le J a visiblement eu le droit d’avoir sa propre version customisée avec une jaquette à son effigie. Sur l’image, il apparait faisant la forme de deux pistolets avec ses mains pour former les lettres de son pseudo, J, U et L avec au fond du visuel la basilique Notre-Dame de la Garde et le stade Orange Vélodrome de la ville de Marseille.

“Vous êtes prêts ma team ? @ea_sports_france #FIFA22” a ajouté Jul en légende la publication qui a enflammé l’engouement de ses fans en espérant une collaboration avec FIFA pour qu’il soit sur la tracklist du jeu ou encore avec un maillot spécial dédicacé à l’artiste disponible dans le jeu.

Article lié : : Jorge Sampaoli fan de Jul, il lui fait une belle dédicace