Jul : Jorge Sampaoli fan du rappeur lui fait une belle dédicace

Sampaoli fait le signe de Jul !

Après le succès de son dernier opus solo Demain ça ira avec lequel il a obtenu le 17ème disque de platine de sa carrière le mois dernier, Jul était de passage ce dimanche au stade au Orange Vélodrome ce dimanche pour suivre la rencontre de son équipe favorite face à Rennes qui s’est soldé par une victoire sur le score de 2 à 0 pour l’OM avec des buts de Amine Harit et Ahmadou Bamba Dieng en seconde période.

Jul a assisté à cette rencontre de la 6ème journée de Ligue depuis une loge dans les tribunes du stade et posté plusieurs stories sur son compte Instagram pour partager ce moment avec ses fans et afficher l’ambiance dans le stade. A cette occasion, le rappeur Marseillais a rencontré le défenseur central de l’OM Álvaro González et il a pris la pose avec le joueur en train de faire son célèbre single des deux mains pour le dédicacer. Un geste également repris par l’entrainement de l’équipe de l’Olympique de Marseille, Jorge Sampaoli.

En effet le J a partagé une photo de Jorge Sampaoli dans sa voiture sur le réseau social faisant le signe de “JuL” avec ses mains “Et oui babato” a ajouté le rappeur en légende tout en mentionnant le compte du technicien Argentin avec deux émojis un coeur et poing fermé. L’entraineur Marseillais fait l’unanimité auprès des supporters depuis son arrivée dans la ville Phocéenne tant au niveau des résultats mais aussi au niveau du jeu produit sur le terrain par ses joueurs.

A lire aussi : Jul : la parodie géniale de Bande Organisée version paysanne