Haaland, le rappeur allemand inspiré par Jul qui fait sensation

Oubliez le buteur norvégien Erling Haaland, car il existe un autre “Haaland” qui fait sensation sur les réseaux sociaux, en particulier sur TikTok. Il s’agit de Haaland.936, un rappeur allemand qui cumule des millions de vues avec ses vidéos inspirées du rap français, notamment de Jul.

Ce jeune talent, fan inconditionnel du rap français, reprend les codes de nos rappeurs francophones dans sa musique. Il arbore fièrement des maillots de l’Olympique de Marseille et apparaît toujours avec des survêtements de clubs de foot. Son flow est également inspiré du rap français, avec des références à des rappeurs comme Jul et Naps, ainsi que des paroles pleines d’humour. Ce mélange unique a rapidement conquis les internautes, et les auditeurs français s’amusent de l’influence culturelle urbaine de leur pays à l’étranger.

C’est sous le pseudo de Haaland.936 que ce rappeur allemand originaire de Francfort-Sossenheim se fait connaître. Il a sorti son premier single en 2023 et a participé à l’émission “Rap La Rue”. Depuis, son ascension se poursuit : sur Spotify, l’artiste cumule plus d’un million d’auditeurs mensuels et ses vidéos font le buzz sur TikTok. Son titre “Champions League” avec Ayemn et Amo, qui cumule plus de 10 millions de streams, est son plus gros succès à ce jour. Il est fort probable qu’on continue à entendre parler de lui dans les prochains mois, avec peut-être un featuring à venir avec un rappeur français.

Pour son nom de scène, Haaland.936 s’est inspiré de son idole, le buteur norvégien Erling Haaland. Il a d’ailleurs une coupe de cheveux similaire à l’attaquant de Manchester City. Dans l’un de ses morceaux, il exprime même son souhait de voir Haaland signer à Manchester United, son club préféré.