Kaaris passe un message à SCH et révèle pourquoi il n’a pas gagné de Flammes

Kaaris s’exprime sur son absence aux Flammes en expliquant pourquoi il n’a pas participé à cette soirée et en s’adressant directement à SCH.

Le rappeur de Sevran n’était en effet pas présent à la cérémonie du 25 avril dernier, mais il a tenu à réagir sur ses réseaux sociaux à cette cérémonie et plus particulièrement sur la remise du trophée de la Flamme du concert de l’année.

Pas de récompense pour Kaaris cette année lors de la seconde édition de la cérémonie des Flammes, mais il adresse un clin d’œil à son collègue SCH pour sa “Flamme du Concert de l’année“. Avec humour, Riska répond aux fans qui s’étonnent de son absence de prix pour son concert à Bercy à l’occasion des 10 ans de son album culte “Or Noir” et espère bien décrocher une récompense l’année prochaine pour ce spectacle.

Kaaris proclame son Bercy, concert du siècle !

“Je voulais dire un truc sur Les Flammes, franchement, c’était vraiment super lourd”, commence à déclarer Kaaris pour saluer l’organisation de cette nouvelle édition des Flammes avant de révéler la raison de son absence : “j’étais sur le tournage d’un gros film. Tu sais, on fait des gros films français maintenant. Mais le cœur y était. Et tous ceux qui y étaient, ils étaient frais, beaux gosses.”. Riska se satisfait aussi d’avoir une cérémonie qui récompense les rappeurs français et déplore les critiques de certains observateurs tout en félicitant les différents vainqueurs : “Franchement les organisateurs, vous avez assuré. Ça fait longtemps qu’on attendait un truc pour nous, à présent qu’on le fait il y en a qui se plaignent. Arrêtez de vous plaindre, tous ceux qui ont gagné un prix l’ont mérité. Parce que ce sont les mecs du moment, ils ont tout déchiré. C’est normal qu’ils gagnent des trucs.”.

Kaaris conclut sa vidéo en s’adressant à SCH afin de le féliciter pour son succès dans la catégorie du concert de l’année tout en annonçant vouloir gagner ce trophée lors de la prochaine édition : “Gros big up à mon gars SCH. Tu as gagné le concert de l’année 2023. J’y étais en 2023, ton concert, c’était une masterclass. Tu mérites. Ceux qui ont dit « Ouais pourquoi ce n’est pas Riska » parce que moi déjà, c’était en 2024. En plus moi, il aurait fallu mettre concert du siècle. Ce prix, il n’existe pas.”.