Leto et Hamza choqués par MC Max qui rappe en Chinois

Il choque Leto avec son freestyle en Chinois

La semaine précédente pour la promotion de son nouvel album 17%, Leto était de passage sur la radio Skyrock dans l’émission Planète Rap pour assurer la promotion de ce projet auprès des auditeurs.

Lors de la cinquième soirée de Planète Rap consacrée à la promotion de son nouvel opus, Leto a interprété le morceau “Ouais Ouais” en compagnie de Hamza. Le rappeur signé chez Rec. 118, le label urbain de Warner Music France a apprécié dans l’émission la performance d’un rappeur du nom de MC Max invité par Fred Musa pour réaliser un freestyle en direct sur la radio. Il a surpris Leto et Hamza avec son freestyle notamment avec le passage dans lequel il rappe en Chinois. “Il a tué. C’esr chaud, c’est chaud.” a réagi l’artiste du groupe PSO Thug.

Leto et Hamza valident très fort !

“Une journée que je ne suis pas prêt d’oublier ! Un grand merci à Fred Musa , Skyrock et Planète Rap pour votre soutien depuis le début et cette opportunité de malade ! Merci également à Leto et Hamza pour la force. Et bien sur merci à Mehsah beatmaker de nous sortir ce genre d’instru de folie !” a commenté MC Max via son compte Instagram après sa prestation réussie sur la radio Skyrock.

Lors de son passage sur Skyrock, Leto a également répondu aux moqueries sur son ventre arrondi et pour le moment il atteint près de 6 000 équivalent ventes avec 17% sur les chiffres en mid-weekd (3 premiers jours d’exploitation). Sur cet album de 17 morceaux il s’est offert plusieurs collaborations avec Maes, Tiakola, MHD, Hamza, Cheu-B ou encore Kepler.