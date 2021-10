Un rappeur appelle sa mère pour son freestyle sur Skyrock qui fond en larmes

Jeudi dernier, Timal a invité un jeune rappeur du nom de MKN dans son Planète Rap ce dernier s’est fait remarquer avec son freestyle à la radio en appelant en direct sa mère pour lui dédicacer sa performance en live à la radio.

Moment émouvant dans les studios de Skyrock

La semaine dernière, Timal était de passage tous les soirs dans les locaux de Skyrock pour présenter son nouvel album baptisé « Arès ». Un projet de 16 morceaux avec plusieurs invités, Jul, Morad et Heuss L’Enfoiré. Lors d’une des émissions, Fred Musa a donné sa chance à un jeune artiste au micro de Planète Rap pour tenter de se faire connaitre auprès du public et lui offrir un peu de visibilité.

C’est le jeune rappeur français MKN qui a eu cette honneur. Il a appelé sa mère au début de sa performance avant de poser au micro de Skyrock avec un freestyle très touchant dédié à sa maman. Cette dernière a fini en pleurs à la fin de la séquence. « J’ai plus de voix. Je suis très ému. J’arrive plus à parler » a-t-elle commenté alors que son fils a reçu les louanges de Timal et de Fred Musa.