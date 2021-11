Ateyaba victime de racisme, le rappeur pousse un coup de gueule

Ateyaba dénonce les actes racistes du quotidien

Très discret sur la scène musicale depuis la sortie de son projet « Infinigga » (un EP de 13 titres avec aucun featuring) au mois de juillet, Ateyaba vient de pousser un nouveau coup de gueule sur son compte Twitter pour dénoncer le racisme dont il est victime chaque jour.

Cet été, Ateyaba s’était déjà exprimé sur Twitter pour exprimer son agacement face au mauvais goût du public Français en annonçant qu’il souhaite se mettre à rapper en Anglais afin de toucher un public plus large avec sa musique. En attendant de découvrir son prochain album qui sera son dernier en Français et sa nouvelle direction artistique, le rappeur anciennement nommé Joke est sorti du silence cette semaine pour parler du racisme qu’il subit au quotidien.

« A chaque fois que je sors dans la rue les vieux blancs ils me regardent mal. On me fait bien me sentir que je suis pas chez moi. Commencez pas a dire que je suis raciste parce que je dis vieux blancs. Je dis simplement la vérité c’est eux qui me regardent mal j’énonce les faits. » a commencé tweeté Ateyaba. « Plusieurs fois dans le train en 1ère je suis le seul qu’on vient contrôler, tjr profiler. Aujourd’hui j’en ai marre de me faire manquer de respect. Sachez bien une chose le continent dans lequel on vit tous la à été bâti sur le sang de mes ancêtres c’est chez moi ici. » a poursuivi l’artiste originaire de Montpellier.

Le rappeur obtient le soutien des internautes

Ateyaba a continué d’expliquer le fond de sa pensée. « Le confort dans lequel on vit tous cest au dépends de mon continent et de son peuple. Aujourd’hui y’a des enfants dans les mines pour que je puisse tweeter avec le iPhone que j’ai dans les mains et avec lequel vous me lisez. C’est 1 exemple parmi tant d’autre. » déclare-t-il. « Et sachez une chose ce continent c’est le continent de vos ancêtres aussi peu importe votre couleur de peau. Vous feriez mieux de commencer à le respecter et respecter ses habitants. Si vous voulez plus d’immigrés en France arrêtez de voler nos ressources on viendra pas. » précise ensuite le rappeur dans un autre tweet.

« Force à tous les noirs en Occident gardez la tête haute. » a conclu Ateyaba avant de révéler avoir reçu plusieurs messages de soutien suite à ses propos sur le réseau social. « Mdr on m’envoie des messages de soutiens comme si Twitter c’était la vrai vie. Je suis au max, j’explique juste ma réalité et la réalité d’autres jeunes noirs dans le monde. Les haters ca viens avec le jeu, c’est des souffrants y’a que eux qui le savent pas. » confie-t-il dans un dernier tweet.