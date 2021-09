Ateyaba ne veut plus chanter en Français car le public est trop en retard

Nouvelle déclaration choc de Ateyaba. Les auditeurs français ont trop mauvais goût et sont trop en retard d'après lui.



Nouvelle sortie fracassante de Ateyaba, il a récemment taclé les auditeurs français de rap et souhaite chanter dans une autre langue pour toucher un autre public. Après une longue période d’absence, le rappeur anciennement nommé Joke a fait son retour le 23 juillet avec l’EP Infinigga mais le projet n’a visiblement pas eu le succès espéré par l’artiste originaire de Montpellier qui a décidé de prendre une autre direction artistique.

Ateyaba déplore que le public Français a mauvais goût

Sans aucune annonce au préalable et à la surprise des fans, à la fin juillet, Ateyaba a sorti un nouvel EP. La rumeur a circulé sur les réseaux quelques jours avant sa sortie et la veille de sa parution, le rappeur avait finalement confirmé l’information de l’arrivée du projet de 13 morceaux avec aucun featuring dans le but faire patienter ses fans avant son prochain album. Peu après avoir dévoilé cet EP, il a suscité l’attention des internautes sur son compte Twitter avec des messages assez étonnants.

Le rappeur de Montpellier a annoncé sur le réseau social que son nouvel opus sera le dernier en langue Française. “Prochain album, dernier album en Français.” a-t-il annoncé avant d’expliquer la raison de cette décision face aux questions des Twittos intrigués par la déclaration de l’artiste. “A la base j’aime bien rapper en Français mais le public est tellement en retard et a tellement mauvais goût que je suis obligé de passer à autre chose. Il vous reste un album tho appréciez le quand il va sortir.” s’est-il justifié auprès des internautes avant de réagir aux critiques . “Vous savez que je dis ce que je pense je m’en bas les coui**es. Ce que vous faites je le faisais y’a 10 ans fr fr vous croyez que vous allez m’apprendre quoi? Ateyaba c’était la mm histoire j’ai l’habitude je suis calme.” a-t-il tweeté.

Les Twittos n’ont pas vraiment apprécié les propos de Ateyaba. Il lui ont fait remarquer qu’il a pris énormément de retard dans la sortie de son nouvel album attendue depuis des nombreuses années et que son dernier opus date de 2013.