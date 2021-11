Orelsan éclate le record de PNL avec des ventes monstrueuses

Le chiffre est incroyable, Orelsan vient d’être officiellement certifié disque d’or avec son dernier album Civilisation et le premier bilan des ventes vient de tomber en seulement trois jours d’exploitation. Le score en midweek bat des records dont celui détenu par PNL avec Deux frères paru au mois d’avril 2019.

Orelsan fait un carton dans les bacs

Le duo Ademo et N.O.S ont réussi il y a plus de deux ans a atteindre les 74 223 ventes en trois jours depuis aucun artiste de la scène urbaine n’avait pu faire mieux. Un exploit que vient finalement de réaliser Orelsan. Le rappeur Caennais s’offre le meilleur démarrage midweek de l’histoire du rap français devant PNL avec un score de 94 306 exemplaires écoulés de son album. Civilisation est donc déjà éligible au disque d’or et bientôt platine, c’est le directeur de la programmation de la radio Skyrock qui vient d’annoncer la nouvelle, « Bravo et Merci à lui et son équipe pour le Planete Rap exceptionnel à Caen » a-t-il tweeté pour le féliciter.

Civilisation quasiment Disque de Platine

Dans les détails, il a scoré 16 781 ventes en streaming (18%), 74 600 ventes pour la version physique (79%) et enfin 2 925 ventes en téléchargement. Orelsan vient de rentrer dans l’histoire avec un tel chiffre et semble pouvoir détrôner PNL sur les chiffres pour la première semaine d’exploitation de son album. L’album « Deux frères » avait réalisé en 2019 le chiffre de 113 214 ventes sur 7 jours avec le record des meilleures ventes d’un album de rap français dans les années 2010. Le membre des Casseurs Flowters devra donc encore écouler environ 20 000 copies de cet opus d’ici vendredi.