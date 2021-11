SCH réalise un exploit qu’aucun chanteur français n’a réussi

SCH entre dans la légende du Rap

Alors qu’il a réalisé le meilleur démarrage de 2021 sur une semaine d’exploitation avec son album JVLIVS II paru en début d’année, SCH vient de réaliser un nouvel exploit mais avec sa mixtape A7 qui vient de franchir un cap 6 ans après sa sortie.

Le S bat encore un record

En marge de son annonce de la parution d’un coffret collector pour la saga JVLIVS comprenant le volume 1 (certifié disque de platine) et 2 (certifié double disque de platine) à paraitre le 3 décembre prochain, SCH vient de réaliser une performance unique dans le rap français cette semaine grâce à son projet A7. La mixtape parue le 13 novembre 2015 est devenue au fil des années un véritable classique avec les titres « Liquide » en featuring avec Lacrim, « Gomorra », « Fusil », « Champs-Élysées » ou encore le single éponyme du projet.

« On est à 512.000 ventes là »

Épaulé à la production de sa mixtape par Katrina Squad (DJ Ritmin & Guilty), Aurélien Mazin, Dj Kore et Myd, SCH s’est fait connaitre du grand public avec A7 dont les ventes viennent d’attendre le seuil des 500 000 ventes avec un total de 512 000 exemplaires écoulés et devient donc désormais éligible à la certification de disque de diamant. Le rappeur a révélé l’information dans sa dernière interview pour GQ France. C’est une grande première en France pour une mixtape, ce projet devient la première mixtape de l’histoire du rap Français à atteindre ce chiffre, le S s’offre donc un nouveau record et maque encore un peu plus l’histoire de la musique.