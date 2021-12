SCH et Lacrim, c’est fini !

Sa relation avec SCH ? Lacrim répond très sincèrement !

Malheureusement pour les fans, SCH et Lacrim ne devraient plus jamais être réunis ! Ce dernier vient de confirmer l’information en s’exprimant brièvement sur sa relation avec le S. Questionné la nuit dernière sur Twitter, il a regretté ne pas avoir pu régler leur conflit et que c’est actuellement au « point mort ».

En 2015, SCH s’est fait connaître en participant à la mixtape R.I.P.R.O. Volume 1 de Lacrim pour les morceaux « 6,35 » et « Millions » avant de poursuivre cette collaboration sur son projet « A7 » avec le titre « Liquide« . Les deux artistes ont poursuivi cette collaboration en 2017 avec le single « Ça va » issu de l’album « Deo Favente » du S, mais malheureusement la relation entre les deux rappeurs s’est ensuite tendue suite à un différend entre eux et ils ont pris des chemins opposés.

SCH silencieux sur ce conflit

Dans une interview sur le plateau télévisé de l’émission Clique en 2019, Lacrim a déclaré qu’il ne va plus collaborer « pour l’instant avec SCH » avant de préciser « Je l’ai toujours mis au Top. Je l’ai toujours mis bien. Aujourd’hui je vais pas cracher sur lui mais voilà tu vois ». Les deux rappeurs ne sont pas exprimés publiquement sur les raisons de cette embrouille et n’ont jamais ajouté de l’huile sur le feu, ils se sont d’ailleurs retrouvés dernièrement tous les deux au casting de la dernière compilation de Jul. Présent dans la liste des invités du « Classico Organisé », ils n’ont pas posé sur le même titre.

En toute franchise, Lacrim a répondu à un internaute en direct sur Twitter au sujet d’une nouvelle collaboration avec SCH qui n’est clairement pas d’actualité. « Notre relation est au point mort. Je suis pas en tort dans cette histoire. Pour savoir si on collaborera ensemble dans le futur, je pense pas. Ça aurait pu se faire vraiment, une discussion aurait pu changer beaucoup de choses » a-t-il affirmé.

Un hommage à Benzema en préparation

Après avoir remis en place un détracteur sur une fausse altercation à Dubaï, lors de cette discussion avec les fans sur le réseau social, Lacrim a également révélé qu’un titre en featuring avec Lil Baby va bientôt être dévoilé, qu’il est ouvert à une collaboration avec ZKR et qu’un titre dédié à Karim Benzema baptisé « Karim B » sera prochainement disponible.