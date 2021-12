Lacrim provoqué par internaute, il le recarde sévèrement !

Lacrim détruit un Twittos qui affirme l’avoir giflé !

Alors qu’il a organisé un Space sur Twitter ce mardi soir à 22h intitulé « Lacrim vs Twitter », Lacrim s’est fait provoquer par un internaute sur le réseau social. Le message n’a pas échappé au rappeur français qui a répondu pour remettre en place cette l’individu en question. Ce dernier ne s’attendait sans doute pas a suscité une réaction de l’artiste et a ensuite supprimé son tweet.

L’album « Persona Non Grata » de Lacrim a réussi un très bon démarrage avec déjà plus de 12 000 ventes en 3 jours d’exploitation. Karim Zenoud de son vrai nom ne chôme pas et poursuit la promotion de cet opus auprès du public. Il a décidé de répondre aux questions du public en utilisant une nouvelle fonctionnalité proposée par Twitter depuis le printemps dernier avec le Space qui s’apparente à une salle de discussion audio permettant aux personnalités de dialoguer avec les internautes.

La réponse cash au manque de respect d’un internaute

Cet outil rencontre au succès sur Twitter et l’auteur des mixtapes R.I.P.R.O. a fait le choix de l’utiliser pour communiquer. « Ça parle beaucoup de moi ici quand j’suis pas là alors à ce soir ! » a-t-il annoncé pour teaser l’événement avant de d’ajouter, « On se dit tout en toute franchise ! Le bon, le moins bon ». Lacrim a visiblement l’envie de répondre à ses détracteurs et de répondre aux questions des fans mais il a été interpellé par un Twittos.

« Je vais être là ça va être bien drôle. Il va vous expliquer pourquoi je l’ai giflé en sortant de la Chicha To Good To Night-club à Dubai » a tweeté un internaute avant le début de l’événement. Le jeune homme a semble avoir voulu faire le buzz avec son message provocateur sauf qu’il s’est fait reprendre par le rappeur. « Lol j’viens de taper ton truc là sur Dubai ça existe pas. J’crois le jour où tu me vois moi consommer dans une chicha on en parle mais si j’te vois par contre on va voir qui va pisser sur qui trou du c*l. On des trucs constructifs. Pas ta mère la pu*e, merci. » a-t-il répondu avant que le Twittos qui n’a pas assumé ses propos n’efface son message.