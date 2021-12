Pour son manque de respect, Niska abandonne son feat avec Rich The Kid

En marge de la parution de sa dernière mixtape Le Monde Est Méchant, Niska était récemment de passage chez le média Konbini. Le rappeur d’Évry, en Essonne a fait quelques révélations sur ses collaborations internationales notamment celle avec Rich The Kid qu’il a décidé de ne pas dévoiler en expliquant pourquoi.

Sur cette nouvelle mixtape certifiée disque d’or cette semaine, Niska a invité des nombreux rappeurs comme Guy2Bezbar, Maes, Hamza, Ninho, Tiakola, 1PLIkÉ140, Mayo, Pepito, Madrane ou encore Liim’s mais les fans auraient pu découvrir des autres featurings prestigieux. Un titre avec Rich The Kid a été enregistré avec un clip pour accompagner cette collaboration sauf cela ne s’est pas passé comme prévu.

Niska refuse de publier son feat avec le rappeur US

« Rich The Kid c’est lui qui m’a fait un truc de ouf par contre. Ouais, lui il m’a fait une dinguerie. Il est arrivé sur le clip, il a fait l’américain de ouf, ça m’a vénère de ouf, mauvais comportement, il nous a toisés. Après c’est moi qui ai dit : je ne sors pas ça », a expliqué Niska dans cet entretien pour Konbini sur cette connexion qui ne sortira donc finalement jamais avant de confier une autre anecdote au sujet de Taylor Swift.

« Taylor Swift, on m’a envoyé le morceau via l’équipe et le label. J’étais honoré à l’époque, je suis content : Taylor Swift ! Je vois le truc, ça fonctionne bien. J’écoute le morceau, je pose » a-t-il confié avant de conclure « Je n’ai jamais eu de réponse. Au final, j’avais envoyé le morceau. En plus, c’est un couplet que je kiffais de fou. ». Niska a également révélé qu’il a eu une connexion avec Skepta mais cela ne s’est pas concrétisée, « En vrai, Skepta il m’a endormi. Il m’a dit : “Ouais je reviens t’inquiètes. La semaine prochaine on termine ça”, mais il ne m’a jamais rappelé ».

