Jul réussit un exploit qu’aucun rappeur français n’a réalisé

Jul est le N°1 sur les disques d’or

Du jamais vu dans l’histoire du rap français, Jul vient de décrocher son 20ème disque d’or de sa carrière et le 18ème en solo, une performance inédite dans le rap français. C’est un nouveau record que vient de s’offrir le rappeur Marseillais avec son dernier album « Indépendance » qui comme les précédents a atteint le seuil des 50 000 ventes.

Jul rentre encore un peu plus dans la légende du rap français avec son album « Indépendance » paru au début du mois il lui aura fallu près 3 semaines pour obtenir cette certification de disque d’or. A l’exception de sa semaine Planète Rap sur Skyrock, l’artiste de la ville Phocéenne n’a pourtant assuré aucune promotion pour ce nouvel opus de 22 titres avec 5 invités (Naps, Morad, Gips, Houari et Moubarak) et dont il n’a sorti aucun clip mais cela n’a pas empêché son succès.

Le 20ème Disque D’Or

« Grâce à vous ! grand merci à ma team qui me lâche pas » a réagi Jul pour remercier ses fans à l’annonce de cette bonne nouvelle qui lui permet de s’octroyer un record dans le rap français car aucun autre artiste n’a atteint un tel chiffre, sa productivité a permis au « J » de réaliser cet exploit qui s’annonce très difficile à battre.

En plus de cette performance Jul atteint en cette fin d’année la barre des 5 millions d’auditeurs sur Spotify, une première pour le rappeur de Marseille ! Il totalise aussi 747 000 ventes d’albums en 2021, plus 1,5 millions ventes en 2 ans et un total de plus de 5,4 de ventes dans sa carrière et demeure le plus gros vendeur de l’histoire du rap français.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par JUL (@juldetp)