Quand Ngannou soulevait facilement les 150 kilos Shaquille O’Neal

En attendant l’affrontement sur le ring entre Ciryl Gane et Francis Ngannou, une ancienne vidéo de la rencontre à la salle de sport entre le combattant Camerounais et Shaquille O’Neal a refait surface et fait le buzz. Ils ont immortalisé cet événement dans une séquence insolite.

Shaquille O’Neal ne fait pas le poids !

Les fans de sports de combat attendent avec impatience le face à face opposant Ciryl Gane et Francis Ngannou prévu ce dimanche 23 janvier. Ce dernier est très confiant avant cet affrontement et a affirmé pourvoir le mettre KO en quelques rounds. « Ce fight pourrait durer quelques rounds ou non, mais je ne me vois pas l’emmener à la décision. Je vais le mettre KO. Je ne vais pas y aller pour l’assommer. Mais je sais qu’à un moment ou à un autre, ça va arriver. J’essaie d’imaginer toutes les possibilités. Je me demande ce qu’il va se passer au premier round. Ou au deuxième tour ? Ou après ceci ou après cela ? Mais cela va arriver » a-t-il déclaré lors d’une interview avec Daniel Cormier au mois de novembre.

Francis Ngannou passe une grande partie de son temps à la salle de sport pour être toujours en forme et au mois d’avril 2020 il a retrouvé Shaquille O’Neal. Les deux hommes se sont amusés à se lancer un défi. Le Camerounais a tenté de soulever l’ancien basketteur et il a réussi à porter facilement les 150 kilos de la légende des Lakers de 2,16 m. « Se trouvant dans le centre de l’UFC, j’ai rencontré un monstre et j’ai failli m’enfuir, puis j’ai réalisé que c’était Shaq. Je pense que c’est la toute première fois que quelqu’un me fait paraître si petit » avait tweeté à l’époque The Predator en postant la vidéo.