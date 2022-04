Didier Drogba : L’étrange disparition de son fils

Le fils de la légende de l’OM est porté disparu

Que se passe-t-il avec le fils de Didier Drogba ? Isaac Drogba est introuvable, c’est l’inquiétante question que se pose l’entraineur et le staff des l’équipe U23 de l’Académica Coimbra au Portugal sans une nouvelle de son joueur depuis des nombreuses semaines son retour est toujours attendu mais le jeune joueur n’a donné aucun signe de vie.

« À l’heure où nous parlons, nous n’avons plus eu de nouvelles »

L’été dernier, le jeune attaquant de 21 avait rejoint le Portugal en signant dans le club de Coimbra mais le fils de Didier Drogba a subitement disparu sans aucune raison et sans aucune traces. « Il est resté avec nous durant une courte période. À un certain moment, en janvier je crois, il est venu me voir et m’a dit qu’il avait des examens scolaires en France, où il s’est inscrit. On est tombé d’accord sur une date de retour et il n’est jamais revenu. À l’heure où nous parlons, nous n’avons plus eu de nouvelles. » a confié son entraineur, Miguel Carvalho dans interview pour Zero Zero.

« C’est un attaquant sympathique. Rapide, bon techniquement. Il avait besoin de temps pour grandir, comme tout ceux qui arrivent d’un autre panorama. Il n’en a pas eu, il est parti et on ne sait pas s’il reviendra. C’est dommage qu’il se soit un peu reposé sur ses acquis, parce la qualité était là. J’ai découvert un garçon charmant. La différence, c’est qu’il n’avait pas besoin de travailler pour gagner de l’argent à un niveau supérieur. Or, en général, ce sont ceux qui en veulent vraiment qui réussissent. » a décrit Miguel Carvalho sur le jeune joueur qui ne semble pour vouloir évoluer sous les couleurs de son club.