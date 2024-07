Baki de retour, tout savoir sur son prochain adversaire

MMA : Cédric Doumbé par le prochain adversaire dans l’octogone de Baki, même si une revanche reste possible pour le moment ce duel n’est pas d’actualité et ce dernier vient enfin d’annoncer son prochain combat prévu pour cette fin d’année à Paris.

Baki dans la cage du Bellator Paris !

Malgré son souhait d’évoluer au sein de l’UFC, le prodige du MMA français Baki Chamsoudinov (8-0) a choisi pour le moment de poursuivre sa carrière au PFL et au Bellator plutôt que de rejoindre la ligue américaine dirigée par Dana White laissant ouvert la porte à un second combat contre Cédric Doumbé après la controverse de leur premier affrontement. En attendant, son prochain combat aura officiel lieu le 16 novembre prochain au Bellator Paris, où il affrontera le Suédois Oliver Enkamp (11-4).

Enkamp, 32 ans, n’est pas un inconnu pour les fans de MMA. Il a déjà combattu à l’UFC (deux défaites en 2018) et s’est incliné lors de son dernier combat au Bellator 296 face à Luca Poclit. Il est actuellement classé 207ème de sa catégorie, tandis que Baki est placé 135ème. Ce combat est une nouvelle étape importante dans la carrière de Baïssangour Chamsoudinov,. Victorieux de ses huit combats professionnels, il a impressionné les observateurs par son talent et son potentiel et une nouvelle victoire face lui permettrait de franchir un nouveau cap en restant invaincu dans la cage.

Le combat entre Baki Chamsoudinov et Oliver Enkamp sera donc l’un des moments forts du Bellator Paris le 16 novembre prochain. La rencontre sera à suivre en exclusivité sur DAZN. La billetterie pour cet événement ouvrira le jeudi 25 juillet.