MMA : Baki vs Cédric Doumbé, la revanche est bien prévue !

C’est une bien brève réponse que Baki a donné un internaute sur la revanche tant attendue accordée à Cédric Doumbé afin d’en découdre dans un second combat, mais il a enfin confirmé sa réelle envie de remonter dans la cage contre The Best pour l’affronter, les fans français de MMA s’impatientent depuis plusieurs semaines que l’événement se concrétise.

Pressenti pour signer à l’UFC qui est son objectif d’évolution dans sa carrière afin de se battre avec les meilleurs combattants de MMA de la planète, Baki a finalement prolongé avec le PFL et vient d’annoncer dans la foulée son prochain combat prévu au mois de novembre contre Oliver Enkamp à Paris. Ce choix de rester avec le PFL ouvre aussi la porte à un re-match contre Cédric Doumbé, ce dernier a toujours proclamé son souhait d’obtenir une revanche, mais cela peine à se mettre en place alors que Baysangur Chamsoudinov a posé ses conditions pour accepter depuis le début cela semble enfin dans la bonne voie.

L’incident de l’écharde dans son pied a frustré Cédric Doumbé qui a connu sa première défaite dans la cage contre Baki et il avait dès la fin du combat affirmé vouloir une revanche. Son rival n’a jamais décliné, mais a demandé au PFL de sortir les billets pour mettre en place une deuxième combat, il veut toucher le jackpot. Après des semaines d’interrogations et d’une longue attente pour les fans, l’annonce de la signature de Baysangur Chamsoudinov pour le PFL a rassuré sur la possibilité de voir un jour les deux combattants français de MMA se retrouver une nouvelle fois dans l’octogone, et Baki vient de le confirmer.

En effet, questionné par un internaute, Baki a répondu positivement, la revanche contre Cédric Doumbé est bien prévue même si pour le moment aucune annonce officielle n’a été faite et que les informations sur ce nouveau duel restent confidentielles. L’annonce officielle de ce nouveau combat devrait ravir les amateurs de MMA, impatients de voir ces deux athlètes déterminés s’affronter dans une revanche qui promet d’être encore plus intense et spectaculaire que le premier combat.

