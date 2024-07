MMA : Cédric Doumbé se proclame meilleur gladiateur des temps modernes

Cédric Doumbé promet une dinguerie !

Récemment taclé avec dérision par l’influenceur Mounir Moons, Cédric Doumbé n’a pas fini de nous surprendre ! Après avoir brillé sur le ring et fait ses premiers pas dans le stand-up, le combattant MMA s’apprête à fouler un nouveau terrain : le cinéma.

En effet, il semblerait qu’il ait décroché un rôle dans Gladiator 2, la suite tant attendue du film culte sorti en 2000. C’est en tout cas ce qu’il laisse entendre dans une vidéo publiée sur son compte Instagram dans laquelle Doumbé se proclame meilleur gladiateur des temps modernes dans l’arène avant de faire la promotion du long métrage dans une intrigante déclaration.

Gladiator 2 avec le combattant français de MMA ?

Dans cette vidéo pleine de mystère, Cédric Doumbé annonce « une dinguerie qui se prépare« et invite ses fans à découvrir la bande-annonce de Gladiator 2, en les prévenant qu’il s’agit d' »une dinguerie ». Il ajoute ensuite : « Mais en attendant, il faut que je vous parle de ça. Là, on va replonger dans l’arène, parce qu’il y a la bande-annonce de Gladiator II. Tu m’as bien entendu : Gla-dia-tor. Une dinguerie ! Je vous mets la bande-annonce juste après, mais juste un truc… Essayez de ne pas tomber KO. ».

De quoi susciter l’excitation de ses fans et les interrogations de tous. Rôle ou doublage ? Il faudra patienter jusqu’au 13 novembre prochain, date de sortie du film, pour le savoir. Cédric Doumbé a plus d’une corde à son arc et n’a pas fini de nous étonner !