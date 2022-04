Booba interpelle directement Elon Musk avec une demande particulière pour Twitter

Booba n’a pas manqué de commenter l’acquisition par Elon Musk de Twitter, le célèbre milliardaire directeur de Tesla a racheté le réseau social à l’oiseau bleu pour 44 milliards de dollars. Le rappeur français exilé à Miami a fait passer un message afin de faire une demande bien particulière.

Suite à l’annonce de l’accord conclu par Elon Musk pour acquérir Twitter qui a fait chuter dans la foulé de 12% l’action de Tesla en bourse car l’homme le plus riche du monde a promis des actions de la marque automobile de voitures électriques afin d’assurer le prêt en garanti d’une partie des dépenses de cette transaction, Booba a réagi à cette nouvelle pour profiter de l’occasion afin de faire passer une requête.

Booba se fait sans cesse avertir par sur les réseaux sociaux Twitter et Instagram pour son comportement en enfreignant fréquemment les règles de la communauté se faisant même bannir son profil sur ce dernier cité. Un point commun qu’il partage avec Elon Musk que se fait également souvent censurer. « En janvier, nous avons banni Booba d’Instagram pour avoir violé les standards de la communauté. Nous avons désormais aussi supprimé de façon permanente @boobaofficial, le compte fan de Booba géré par ses équipes, après avoir enfreint ces règles à plusieurs reprises » avait déclaré un représentant d’Instagram sur les agissements du DUC avant de faire son retour sur le compte de La Piraterie puis celui d’OKLM mais qui risque aussi de se faire supprimer suite à ses récentes publications controversées.

Face aux avertissements à répétition, Booba s’est également replié sur Twitter pour poursuivre ses investigations comme dernièrement avec son embrouille avec Marc Blata contre qui il a fait des nombreuses révélations compromettantes. Elon Musk a de son côté vient de déclarer que la modération des contenus sur les réseaux est trop sévère, « La liberté d’expression est le socle d’une démocratie qui fonctionne, et Twitter est la place publique numérique où les sujets vitaux pour le futur de l’humanité sont débattus ». « J’espère que même mes pires critiques resteront sur Twitter, c’est ce que signifie la liberté d’expression » a-t-il également expliqué. Des propos que sur lesquels B2O a rebondi en questionné directement le nouveau directeur général de Twitter, « Alors, quelles sont les nouvelles règles ? » en espérant ne plus être censuré.

.@elonmusk So whats the new rules?

— Booba (@booba) April 27, 2022