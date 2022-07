Gims offre 3 jours à Dubaï à un fan Congolais après les 5000 €

Gims fait des cadeaux de rêve !

Après avoir lancé son concours «Qui est votre chanteur préféré ?» en allant à la rencontre d’inconnus dans la rue pour offrir 5000 € s’ils citent son nom, Gims vient encore de faire plaisir à sa communauté de fans en invitant l’un deux pour un voyage à Dubaï au plus grand bonheur de l’heureux élu.

Alors que Booba n’a hésité à parodier la séquence de Gims en train de donner une liasse de 100 billets de 50 € après l’avoir nommé comme son chanteur favori cela n’a pas perturbé le leader de la Sexion D’Assaut pour poursuivre son élan de générosité envers le public comme il vient encore de le prouver une nouvelle fois à l’occasion d’un concert. « Je me dis qu’il faut que j’en distribue plus. (…) La première personne que je croise je lui poseras une seule question. Si elle répond correctement, je lui donne 5000 euros. (…) On fera l’opération plusieurs fois à Paname parce que c’est la maison » avait-il déclaré sur la mise en place de son concours en ajoutant qu’il ne vas pas oublier le peuple Africain.

En effet Gims n’en est pas resté là. C’est à l’occasion d’un concert qu’un spectateur arborant un drapeau du Congo a eu l’honneur d’être repéré par Meugui dans la foule. « Je l’ai promis. Ca va être dur, je pense avoir fait mon choix. Il y a quelqu’un qui m’a particulièrement touché ce soir. Le garçon qui a le drapeau du Congo » a annoncé le mari de DemDem avant d’inviter le jeune homme à le rejoindre sur scène avec le drapeau de son pays d’origine pour lui offrir un magnifique cadeau, un voyage de 3 jours à Dubaï en business class dans un hôtel 5 étoiles.