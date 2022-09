Sofiane fait un un carton sur Netflix avec son film « Sous Emprise »

Discret musicalement ces derniers mois, Sofiane multiplie ses activités en dehors du rap notamment au théâtre et au cinéma. Fianso vient de faire sensation avec son rôle dans le nouveau film de Netlix, Sous Emprise disponible sur la plateforme depuis ce samedi 10 septembre dans lequel le rappeur Parisien réalise une grosse performance saluée par le public.

Après avoir incarné les rôles de Gatsby dans Le Magnifique en 2018 et d’Achille dans La Mort d’Achille au théâtre puis Nazir Nerrouche dans la série télévisée Les Sauvages en 2019, Sofiane poursuit la diversification de ses activités avec son premier grand rôle dans un long métrage. Fianso est à l’affiche du film inspiré d’une histoire vraie Sous Emprise aux côté de Camille Rowe et Hassam Ghancy, l’artiste originaire de Saint-Denis interprète le rôle d’un apnéiste de haut niveau et sa diffusion fait un énorme carton sur Netflix depuis sa sortie.

Sofiane numéro 1 sur Netflix !

« Je ne sais pas si les efforts physiques plaisent mais je les ai faits. La préparation du rôle m’a autant plu que le tournage. Au-delà de sculpter un physique, j’ai vraiment rencontré une discipline qui m’a plu. » s’est confié le rappeur dans une entretien sur France Inter sur son rôle dans ce film, tout en révélant ne pas eu recours à une doublure pour descendre 31 mètres de profondeur et s’être fait aidé d’un champion d’apnée. « Je n’ai pas abordé ça comme le processus de préparation d’un film. Je suis tombé sur des mecs passionnés qui m’ont fait aimer leur discipline. Donc j’avais à cœur d’être avec les équipes dans l’eau. Ça me tenait à cœur de donner du respect, de l’intérêt et de me dévouer pour être à la hauteur de ces mecs qui en ont fait leur vie. ».

« Au début, les changements de températures ça fait bizarre, la pression ça fait bizarre. Comparé à d’autres sports, l’effort, la fatigue, la dépense physique et la douleur dans les muscles, on va la ressentir différemment. » a expliqué Fianso sur sa préparation avant de conclure, « Là c’est le diaphragme qui fait un peu plus mal, c’est le cerveau qui va attendre après la respiration et ça créé des douleurs. Mais finalement, c’est le même type d’adrénaline que dans d’autres sports. Et je l’ai ressenti dès le début. Ma rencontre avec cette discipline a été magique. ». Des efforts payants pour Sofiane car le long métrage a pris la première place du classement du contenu le plus visionné sur Netflix.