Booba révèle les raisons de sa rupture avec Puma, « Je refuse de faire partie de cette mascarade »

« Je ne vais pas en guerre contre Poutine » assure Booba

Au mois de mars dernier alors que la Russie a déclaré la guerre à l’Ukraine envahissant le pays, Booba a annoncé officiellement la fin de sa collaboration avec Puma en raison de la prise de position de la marque en prenant la décision de fermer tous ses boutiques russes. Dans une récente interview le Duc de Boulogne est revenu sur cette affaire en justifiant son choix.

« Mon contrat avec Puma France est officiellement terminé ! Longue vie à la liberté de penser et au bon sens, Je préfère l’honneur que ma Ferrari. Bye bye petit chat noir » avait déclaré Booba il y a quelques mois pour confirmer sa séparation avec Puma. Le rappeur du 92i avait signé fin 2020 un partenariat avec l’entreprise Allemande pour en être l’égérie et sortir une collection inédite en collaboration avec sa marque DCNTD. Koop n’a pas apprécié le choix pro-ukraine de la société et dans son interview avec Le Chroniqueur Sale, il s’est exprimé à ce sujet plus en détails.

B2O assume sa prise de position

« Si je suis sponsorisé par Puma et que la marque devient l’ennemi de Vladimir Poutine, il est où le rapport avec le sport ? Frérot passe moi un coup de fil parce que moi je suis signé chez toi et donc je porte du Puma. Sauf que je ne vais pas en guerre contre Poutine. » décrit Booba dans cet entretien en confirmant qu’il n’a pas aimé que Puma s’immisce dans le conflit entre la Russie et l’Ukraine en fermant tous les magasins dans le pays dirigé par Vladimir Poutine afin de manifester leur désaccord avec cette guerre.

L’ancien membre du groupe Lunatic assume sa décision, « Soit t’es réel et tu dis les choses ou soit t’es une baltringue, t’es faux et tu veux préserver ton business au détriment de la vérité. Je refuse de faire partie de cette mascarade. Ce sont des causes que je trouve totalement débile en plus. Qu’est-ce qu’on s’en bat les couilles qu’il y ait Puma ou pas Puma en Russie ? » a-t-il affirmé en révélant avoir préféré afficher publiquement son opinion que de privilégier l’argent en poursuivant son contrat avec Puma.