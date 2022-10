Conor McGregor veut éclater la gueule à Michael Bisping

Le ton monte entre Conor McGregor et Michael Bisping, l’Irlandais vient d’adresser un message virulent dans un audio diffusé sur les réseaux. En attendant son retour dans l’octogone The Notorious continue de faire parler de lui dans l’actualité du moment pour son différend avec le pratiquant anglais de MMA.

Le message violent de McGregor à Bisping !

Alors qu’il affiche une forme retentissante sur Instagram ces derniers mois, la date du prochain combat de Conor McGregor ou encore son adversaire ne sont pas connus pour le moment ni d’actualité mais il s’est trouvé un nouveau rival et n’hésite pas à le provoquer. L’Irlandais avait lancé les hostilités contre Michael Bisping, il s’est moqué de l’ancien champion britannique sur son jeu d’acteur qui a répliqué, « Assure-toi d’avoir tes gardes du corps la prochaine fois que tu viens et que tu veux dire de la mer*e ».

L’ancien double champion de l’UFC a ensuite répondu dans message vocal qu’il a ensuite supprimé, « Bisping tu vas rien faire du tout, espèce de fuyard je vais t’éclater la gueule. Combattant de mer*e, acteur de mer*e. Point barre. On verra bien ce qui se passera quand tu me verras. Qui fera quoi, et qui aura besoin de quoi après. On verra. Tu veux la guerre avec moi, ouais ? Tu veux la putain de guerre ? Et ben vas-y, c’est la guerre. ».

« Des gardes du corps… Espèce d’abruti. Viens à Vegas la prochaine fois mec, et on verra. D’ici là ne prononce même pas mon putain de nom, ou quelque menace que ce soit, parce que je vais débarquer chez toi et défoncer ta porte. Espèce de vaurien. Retourne de là où tu viens sale clown, sale fuyard. » ajouté Conor McGregor. Une embrouille entre les deux combattants qui n’est donc pas prête de prendre fin et qui pourrait finir en bagarre s’ils se croisent un jour.