Messi : la vidéo de son magnifique but contre Benfica enflamme la toile

La vidéo du but de Lionel Messi met le feu aux fans du PSG ! La Pulga est énorme cette saison avec déjà 8 buts et 8 passes décisives pour le génie argentin depuis la reprise de quoi faire oublier sa première année mitigée au Paris Saint Germain.

Quel but de Messi !

Ce mercredi le PSG a affronté Benfica pour le compte de la troisième journée de la phase de groupe de la Ligue des Champions après deux victoires en deux matchs les Parisiens comme objectif d’enchainer pour distancer au classement son adversaire du jour également invaincu. Pour remporter cette rencontre, le champion de France peut compter sur un Lionel Messi en plein forme, l’attaquant Argentin a ouvert le score à la 22ème minutes de jeu après un bel échange de passes avec Kylian Mbappé et Neymar, l’ancien Barcelonais a conclu l’action d’une superbe frappe enroulé à seize mètres dans la lucarne pour battre le gardien du Benfica.

Benfica a ensuite égalisé sur un but contre son camp de Danilo Pereira juste avant la mi-temps. Le but de Messi a fait le bonheur des supporters du PSG qui ont réagi en masse sur Twitter, certains se sont amusés à comparable les statistiques de l’argentin depuis le début de saison largement faveur par rapport à celles de Cristiano Ronaldo. “ADMIREZ CE CHEF D’OEUVRE SIGNÉ MESSI”, “Quel but de Leo Messi, mais quel but”, “QUEL BUT ENCORE DE MESSI !”, “Messi Neymar Mbappe c’est n’importe quoi”, “Lionel Messi devient le premier joueur de l’Histoire à marquer contre 40 équipes différentes en Ligue des Champions.”, “Messi est trop fort pour ce sport !”, “MESSI C’EST TROP C’EST TROP CETTE SAISON AHHHHHHHHHH” ont réagi les Twittos en suivent le match.

Lionel Messi est juste énorme cette saison ! 8 buts et 8 passes décisives pour le génie argentin ! 🐐 pic.twitter.com/JB5gAAV1Pj — Footballogue⭐️⭐️ (@Footballogue) October 5, 2022

Messi en Ligue des Champions :

🏟 159 matchs

⚽️ 127 buts CR7 en Ligue des Champions :

🏟 183 matchs

⚽️ 140 buts pic.twitter.com/JtpIef44q9 — Vibes Foot (@VibesFoot) October 5, 2022

Lionel Messi devient le premier joueur de l’Histoire à marquer contre 40 équipes différentes en Ligue des Champions. 🔥 pic.twitter.com/X5XwMdWu9Y — Vibes Foot (@VibesFoot) October 5, 2022

MESSI C’EST TROP C’EST TROP CETTE SAISON AHHHHHHHHHH — Amine 😞🌧 (@AmineMaTue) October 5, 2022