Mike Tyson serait dans l’incapacité de se nourrir, sa santé inquiète

Après les images de Mike Tyson en fauteuil roulant, l’ancien boxeur semble vraiment être au plus mal. Iron Mike a marqué la légende de la boxe avec son parcours hors du commun mais aussi par son comportement souvent provocateur, âgé de 56 ans, il n’est plus en grande en forme et son état de santé se serait visiblement encore empiré.

Une séquence qui a inquiété ses fans

L’année passée, Mike Tyson avait pourtant refait un retour sur le ring pour une association avant d’affirmer ne plus en avoir pour longtemps. “Nous allons tous mourir un jour, bien sûr. Et puis, quand je me regarde dans le miroir, je vois ces petites taches sur mon visage. Je me dis : “Wow. Ça veut dire que ma date d’expiration est proche, très proche”.” avait-il confié à Sport Bible.

“L’argent ne signifie pas grand-chose pour moi. Je dis toujours aux gens que s’ils pensent que l’argent va les rendre heureux, c’est qu’ils n’ont jamais eu d’argent avant.” avait décrit l’ancien sportif tout en précisant, “Quand vous avez beaucoup d’argent, vous ne pouvez pas vous attendre à ce que personne ne vous aime. Cela signifie que vous n’allez pas attraper une maladie, que vous ne pouvez pas être renversé par une voiture ? Tu ne peux pas sauter d’un pont ? Je ne sais pas. C’est ça la sécurité ? L’argent peut-il vous protéger de ça ? ” .

Récemment l’ex champion de boxe a encore plus inquiété ses fans qu’avec cette déclaration en apparaissant en public a l’aéroport de Miami dans un fauteuil roulant en étant visiblement dans l’incapacité de se déplacer tout seul à cause d’une sciatique chronique. A l’occasion du podcast Hotboxin’ with Mike Tyson avec Ric Flair, Iron Mike n’a pas rassuré le public en éprouvant une grande difficulté pour manger un simple cookie en raison d’une main tremblante en le faisant tomber. Les images ont choqué les spectateurs mais Mike a préféré rigoler de la situation qui ne va pas rassurer ses fans.