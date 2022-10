Booba bat Ninho et le clash méchamment, “je vous ramène son cadavre”

Booba vient de réagir à la parution d’un morceau de Ninho le même jour que son nouveau single. Le DUC n’a pas manqué de lui adresser un tacle avant de jubiler pour avoir réussi à le devancer dans le Top Singles sur les plateformes de streaming avec son nouveau morceau en entrant directement à la deuxième place du Top Singles ce samedi.

Le Duc repart à l’attaque sur N.I prêt à le défier !

Après plusieurs semaines de répit, Booba a finalement relancé le clash contre Ninho en profitant de l’occasion de la parution de leurs titres respectifs hier pour commenter le nouveau single de ce dernier et comparer le classement des deux morceaux. “Mais lui y refuse la compétition, Autotune pas autotune si il accepte (Le challenge) J’vous ramène son cadavre. Il sait très bien et il a jamais crossé personne“ a tout d’abord réagi le DUC dans une story Instagram via le compte ifp92i avec une capture d’écran de l’écoute sur Spotify de la chanson “Carolina” produit par Gabbi issue du projet “Redvolution” dont la sortie est fixée au 21 octobre 2022. Cette compilation regroupe 24 rappeurs français avec notamment Timal et 1PLIKÉ140 en plus de N.I au casting.

B2O n’en est pas resté là et a fait un duel musical comme il a l’habitude de le faire en comparant les premiers scores du streaming. En effet Kopp a posté un screen du Top Singles du jour avec l’entrée de son morceau “KOA” à la seconde place (305 000 streams sur Spotify) juste derrière “DIE” de Gazo toujours N°1 alors que N.I a pris la 4ème place avec son dernier titre (273 000 écoutes sur Spotify). “@ninhosdt t’es ou Jefe ? Elle est pas bonne la soupiette ? #jefecijefeca #cajoline“ a-t-il noté en légende. Booba a enchainé sur Twitter avec un autre message toujours en publiant le même classement “.@ninhosdt QUE PASO JEFE!“ puis de jubiler “KOA entre numéro 2 merci à tous. Bravo à Gazo au passage!!! Y veut pas bouger l’encu*é” pour saluer la performance de Gazo en tête du classement depuis des nombreuses semaines.

Avec plus de 25 ans de carrière à son actif Booba est encore sommet et peut se vanter d’avoir une nouvelle fois réussi l’exploit de se retrouver à 45 ans dans les premières places du Top 50 malgré la concurrence.