Ninho moqué par Booba sur l’annonce de son possible Stade De France

Ninho au Stade de France en 2023 ? L’annonce de cette rumeur fait bien rire Booba qui savoure depuis toute la semaine son concert légendaire dans la célèbre enceinte où les Bleus ont soulevé en 1998 pour la première fois la Coupe du Monde de football. Le père de Luna et Omar qui ont eu la chance de monter sur scène devant 80 000 fans n’a pas manqué cette information concernant le Jefe pour s’en amuser.

Booba pique sèchement Ninho sur son « probable » Stade de France

Après Gims en 2019, le DUC a eu l’honneur d’être le second rappeur français à remplir le plus grand stade français avec un peu plus de 80 000 personnes. L’événement a été une totale réussite pour l’artiste qui a fait ses débuts dans le rap à la fin des années 90 aux côtés d’Ali avec le groupe Lunatic avant de se lancer dans une carrière en solo jusqu’à sa consécration avec ce concert au Stade de France. En attendant la venue de Soprano au mois de mai 2023, un autre rap français pourrait tenter de remplir le lieu l’année prochaine, Ninho.

En effet d’après le bras droit de l’artiste de 26 ans, Tito, un événement au Stade de France est programmé pour Ninho en 2023. Pour le moment l’information n’est pas officielle et aucune date n’a été communiquée mais avec l’énorme succès du rappeur Parisien ces dernières années, devenu le recordman du nombres de certification en France, la rumeur de l’organisation d’un tel événement est crédible mais a déjà suscité l’agacement de Booba. De retour sur Instagram après s’être fait supprimer ses comptes personnels ainsi que celui d’OKLM et de La Piraterie, il utilise désormais un profil avec le pseudo « sonsofpiraterie » qui ne compte qu’un peu plus de 16 000 abonnés.

B2O rigole de l’annonce de NI.I !

« Go follow « SONSOFPIRATERIE » sur Instagram. « Retrouvez tout le contenu exclusif autour de Booba el la Piraterie. Ce compte est tenu par la team Booba et non par l’artiste. » », a tweeté Booba pour présenter ce nouveau compte dont il semble avoir pris la main comme le prouve son récent message de remerciement à son public. « Chanter ces paroles là, avec mes enfants à mes côtés, devant une flotte de 81000 c’est trop pour moi. J’sais pas si vous comprenez!!! Vous comprenez ou vous comprenez pas zobi!!!!!!!!! C’est vous qui avez tout fait. La vérité j’suis arrivé la veille en France avec un bob sur la tête, j’ai répété fin d’aprèm le jour même pendant 20 minutes, le soir du concert j’ai bu beaucoup d’eau, un peu d’whisky ( j’conduisai pas), avalé une assiette de maffé, j’ai fait 20 min de sport, j’suis monté sur scène et ensuite… trou nwar… Les vaincus nous raconteront. Merci du fond du coeur. » déclare Kopp dans une publication sur le profil avant d’y avoir posté l’annonce au sujet du concert de Ninho.

B2O a partagé un post du média Secteur Rap avec le message, « Après Booba c’est Ninho qui devrait performer au stade de France l’année prochaine. Pour rappel il se produira également samedi devant +40.000 personnes à La Défense Arena (plus grande salle de concert d’Europe) ! À seulement 26 ans ». « Mais non Jefe, pas ça !!! Pas 4 jours après mon Stade de France. Faut laisser l’ancien. C’est quelle annonce ça vraiment ! Le « d’après son bras droit Tito » y m’dead ».« , commente le fondateur du 92I en légende pour se moquer de la façon d’annoncer cette information de la part de l’équipe du rappeur.