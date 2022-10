Booba traité de balance et de traitre par Maes qui l’insulte copieusement

La guerre est déclarée entre Booba et Maes ! Les deux rappeurs ont encore eu des échanges sous haute tension via Instagram. Silencieux dans un premier temps face aux révélations à son sujet, le Sevranais se lâche depuis quelques jours en ciblant notamment son ancien acolyte, B2O avec qui il a pourtant collaboré à plusieurs reprises avec succès comme sur le single “Pablo” paru cet été.

Ça chauffe très sérieusement entre Booba et Maes !

Depuis quelques jours l’amitié entre les deux compères a pris fin et ils s’expliquent sur les réseaux face à une situation de plus en plus tendue entre eux, les insultes fusent désormais. Ce sont les révélations de Booba sur la relation de Maes avec Maeva Ghennam qui ont tout déclenché. L’artiste originaire de Sevran se retrouve depuis accusé de racisme et d’avoir violenté le blogueur Aqababe, il a décidé d’accuser le DUC d’être à l’origine des scandales en le traitant de balance, Kopp a répliqué en assurant assumer ses torts par comme d’autres.

Les deux protagonistes ne sont pas arrêtés là. “Booba en plus d’être un traître, cocu, coké, t’es devenu une balance. Toi et tes dernières salo*es qui faires la rue pour qu’au final ça appel la police #TétonMan #LesDerniersSuceurs” a posté Maes dans une story en faisant référence à son ancien label LDS Production qui a immédiatement répondu avec le message, “Première et dernière réponse publique : Ce qu’on a créé nous même on peut le détruire nous même… Notre réputation dans la rue n’est plus à prouver. Certains sont interdits de territoire aujourd’hui, mais ils l’étaient déjà hier ! La seule possibilité d’être accepté pour eux était de passer par nous ! On appel pas la police car personne de chez nous en a dans sa famille (comprendra qui pourra…) Si on voulait éteindre des gens on l’aurait fait depuis longtemps c’est pas les dossiers qui manquent mais on va faire comme on a toujours fait : on règlera ça en privé.”. Un communiqué que Booba s’est fait un plaisir de relayer sur Instagram.

B2O accusé d’être à l’origine des polémiques !

Maes a ensuite accusé LDS Production et Booba d’être les auteurs des fuites sur les polémiques à son encontre. “Dylan n’a rien a voir avec la fuite de la vidéo. tout vient de Booba et LDS. #Assumez”. “Guellek assumez. Le gars se filme en train de commettre un crime et envoie la vidéo à Dylan Thiry. Quel amateurisme. Franck Lucas” a réagi B2O avant de publier une capture d’écran de leur conversation privée dans laquelle son rival l’insulte de pu*e et qu’il explique avoir dû le bloquer. “J’ai dû bloquer Maes parce-que il est trop méchant et moi j’aime pas les gens méchants, ça me fait peur.”, commente Kopp ironiquement.

Maes a conclu avec un dernier message en déclarant, “L’album sortira ! Mort ou au shtar bande de c*n. Vous avez sorti toutes vos cartes ça y est ? A mon tour, bon courage. #Omerta”. “On joue pas aux cartes. Ah au moins c’est son dernier message” a enchainé Booba.