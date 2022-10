Maes et Maeva Ghennam : un audio compromettant fuite sur leur liaison

Mais que s’est-il passé entre Maes et Maeva Ghennam, la rumeur d’une liaison entre eux agite la toile depuis quelques heures ! Le rappeur Sevranais s’est retrouvé dans le Top Tweet en France la nuit dernière pour une toute autre raison que sa musique suite à la fuite d’un enregistrement vocal dans lequel il s’exprime sur sa relation avec l’influenceuse en faisant d’étonnante révélation.

Le rappeur du 93 accusé d’avoir trompé sa femme avec l’influenceuse !

Après l’affaire de la fusillade à Sevran, la fin de sa collaboration avec son manager, son choix de s’isoler à Dubaï et son clash avec B2O sur les droits de l’instru du titre “Pablo” avant de finalement se réconcilier, une nouvelle rumeur concernant Maes enflamme les réseaux depuis ce mardi soir suite à la diffusion d’un fichier audio dans lequel l’artiste parle de Maeva Ghennam et assure avoir eu une liaison avec la jeune femme qui avait été accusée cet été d’avoir voulu former un power couple avec Booba.

Le rapprochement entre Maeva Ghennam et Maes avait déjà établi en début d’année suite à une soirée mouvementée à Dubaï lors d’un showcase de SDM au White Dubaï avec également la présence de Niska. L’ancienne candidate de télé-réalité s’était embrouillée avec Lila Taleb en jetant un verre sur cette dernière, les deux jeunes femmes en étaient venues aux mains avant l’intervention des rappeurs français mais aucun d’eux n’avaient fait de commentaire sur cette altercation. Cette fois-ci c’est une autre affaire qui vient d’impliquer l’interprète de Madrina.

Maes contraint de mettre fin à la relation avec Maeva Ghennam !

En effet dans un enregistrement vocal, Maes confesse à un ami avoir eu une relation intime avec Maeva Ghennam. “J’avoue, Maeva Ghennam c’est quelque chose, hein ! Que Dieu me pardonne, mais j’étais obligé de terminer avec elle ! Colis piégé” commence-t-il à déclarer avant de donner les détails de leur rencontre. “Elle m’a épuisé l’autre… Elle m’a dit : ‘Tu bai*es une autre meuf ici, je te bai*e ta mère’. Je lui ai mis une tarte : ‘Ferme ta gueule, tu parles à qui, wesh ?’ Pas une grosse tarte, tu vois ? Je lui ai tapé un peu sa tête, en mode sur sa joue, paf ! C’est une gueu-dine. Je l’ai supprimé partout.” poursuit le rappeur du 93.

“Tu connais, je suis en mode abeille, je pique une fois, je taille ! Elle me dit : ‘Monte dans la voiture et viens chez oim !’ Non, moi, je prends ma voiture et après, je rentre. Elle me dit : ‘Monte dans la voiture, je te prends un taxi !’ Je lui réponds : ‘Tu crois que je suis une escort ou quoi ? Tu veux que je t’encu*e ?’ J’avais trop la haine contre elle, mais elle me faisait rigoler” a conclu Maes marié depuis 2018 et père de 3 enfants.

Pour le moment, l’auteur “Des Derniers Salopards” n’a pas réagi à ce scandale, ni démenti l’authenticité de ce vocal.