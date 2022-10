Maes se déchaîne sur Booba avec des dossiers, B2O s’excuse puis le bloque

La tension est toujours palpable entre Booba et Maes, ce dernier a décidé de se défendre face aux attaques et vient de s’en prendre à son ancien compère avec qui le clash est désormais véritablement lancé. Le rappeur Sevranais s’est lâché contre B2O en balançant plusieurs accusations dont celle de flirter avec une figurantes pendant l’enregistrement d’un clip ou encore en lui rappelant sa rencontre avec Maeva Ghennam.

Les hostilités reprennent entre Maes et Booba !

Ce samedi Maes est enfin sorti du silence face à toutes les polémiques le concernant pour s’expliquer et répondre à ses détracteurs avant de s’attaquer à Booba en critiquant ouvertement sa couverture du journal Monde en 2018. B2O a immédiatement répliqué pour se défendre et traité son rival d’homophobie. L’artiste originaire de Sevran ne lâche pas l’affaire et vient d’en remettre une couche avec tout d’abord une photo du DUC sur la tournage du clip “Baby” avec Dala sur lequel il embrasse une jeune femme en mettant la légende, “C’est pas toi qui disais ‘l’autre il galoche des meufs en showcase devant nous…’ hcheum en plein clip hein #TétonMan”. “Maes sauf que c’est un tournage de clip et que je l’ai pas galoche bouffon ! En tout cas Maeva Ghennam c’est quelques chose” a répond Kopp avec des émojis mort de rire.

Maes n’en est pas resté là ! Il a ensuite révélé un audio de Booba envoyé en privé dans lequel ce dernier présente ses excuses, “Grande balance que t’es et ton association de pookie. En privé c’est pas la même température. C’est le excusey” précise le Sevranais. “On reconnaît nos torts quand on croît avoir tort. Pas comme certains” s’est justifié le DUC sur Twitter avant de relayer dans une story le message de LDS Production, l’ancien label de l’interprète de Madrina : “On sait qui est qui ! #VRV”. “On sait qui l’est, qui ne l’est pas ! Des fois on se trompe mais en vrai on sait” a-t-il ajouté.

Le rappeur sevranais ne lâche absolument pas le Duc

Cela n’a pas calmé les ardeurs de Maes qui a ressorti la vidéo de la rencontre entre Booba et Maeva Ghennam au mois d’octobre 2021 lorsque le rappeur du 92i était de passage à Dubaï pour des showcases. Lors d’un soirée, l’influenceuse a rencontré B2O à son concert et a eu l’honneur de chanter à ses côtés. Elle a partagé le micro avec l’ancien membre du groupe Lunatic pour reprendre les paroles du titre “Daddy” de SDM. “A ce moment là, je crois qu’il voulait la wet mais c’est le échouey. Grand papounet qui aime les tetounet” a commenté le Sevranais, “Mais jamais de la vie, c’est de la jalousey” a répliqué Kopp.

Les échanges se sont conclus par le blocage du compte de Maes. “C’est le bloquey, petit con va” a commenté ce dernier pour prouver que le profil “Ifp92i” utilisé par Booba vient de le bloquer sur le réseau social.