Maes et Booba, c’est officialisé !

Maes a validé et c’est une grande première pour Booba ! Élie Yaffa vient officiellement de faire la paix avec son ancien ennemi après leur clash, un comportement inattendu et rare dans son histoire alors qu’il avait pris la fâcheuse habitue de s’enliser dans des nombreux conflits avec une partie du rap game.

Au début d’année la tension était palpable entre les deux acolytes qui avaient pourtant enchainé les collaborations à succès ces dernières années. L’embrouille sur le titre inédit produit par le beatmaker Bersa nommé « Pablo » semblait avoir marqué définitivement la fin de l’amitié entre Maes et Booba mais un nouveau rebondissement pressenti depuis quelques jours vient de confirmer qu’ils ont tourné la page de ce conflit. Ils ont trouvé un accord sur la version complète de Pablo avec un nouvel extrait dévoilé par le DUC.

La tension est retombée entre Maes et Booba, c’est prouvée !

« Maes, fais pas l’gamin, on va pas se chamailler pour ça ! Tu me fais passer pour un voleur mais tu m’as donné le son c’est mon mien » avait averti B2O au mois de janvier au rappeur originaire de Sevran lorsque le ton est sérieusement monté entre eux sur les réseaux après plusieurs messages virulents par publications interposées sur Instagram. Aucun d’eux ne s’était ensuite exprimé sur leur différend préférant rester chacun silencieux laissant présager au public la fin de la collaboration entre eux au plus grand regret des fans.

Finalement depuis quelques jours Maes et Booba en surpris les auditeurs s’envoyant mutuellement de la force sur Instagram de quoi intriguer les internautes sur une possible réconciliation. Le DUC vient officiellement de confirmer cette tendance en postant une vidéo au volant de sa voiture avec un extrait de leur 5ème featuring et la légende, « L’équilibre est rétabli 🙌🏾 @maes_packm “Il faut plusieurs notes pour faire une mélodie.”« . Le sevranais a répondu en commentaire en publiant un émoji doigts en V synonyme de paix. Reste maintenant à attendre la sortie sur les plateformes de streaming de Pablo avec les couplets des deux rappeurs, dont la date n’a pas été communiquée pour le moment.

