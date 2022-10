Maes réagit sur les scandales le concernant et tacle ses détracteurs

Accusé de racisme puis en pleine controverse sur sa liaison avec Maeva Ghennam, Maes est enfin sortie du silence pour s’exprimer sur les polémiques le concernant et donner une réponse à toutes les critiques à son encontre qui circulent ces derniers jours.

Le rappeur sevranais tient à mettre les choses au clair

Maes s’est exprimé dans une story Instagram pour répondre à l’accusation de racisme suite à la révélation de ses propos en privé contre l’un de ses anciens amis nommé Maarsous. “Bande de vices que vous êtes, je vais revenir rapidement sur la polémique de racisme. Je ne suis pas raciste, j’ai grandi qu’avec des renois. On a tous grandi ensemble, nos daronnes se connaissent.” déclare-t-il dans cette vidéo publiée sur le réseau social avant de poursuivre. “En 2022, ils ont retenu que je suis raciste ? Après les avoir rendu millionnaires. Les vrais racistes, on les connaît, moi-même, j’ai eu des reproches pourquoi t’es produit par un tel ou un tel. Les gars, on connaît la vérité. Bref, l’album arrive, on est ensemble”.

Maes s’est confié pour tenter de faire taire les mauvaises langues et les scandales qui font l’actualité à son sujet dans tous les médias depuis une semaine afin de se reconcentrer uniquement sur son actualité musicale du moment et non sa vie privée.

“La réussite ça génère des inimitiés et ça crée des ennemis, ton succès se retourne contre toi, qu’est ce que tu vas faire ? Tu vas tuer ton succès ? Tu préférerais ne pas avoir réussi ? C’est pas compliqué soit on réussi son coup et on se fait des ennemis, ou bien on loupe son coup et on se fait quelques amis. C’est une question de choix” a ensuite ajouté Maes dans une autre publication Instagram en faisant référence aux propos de Frank Lucas un ancien gangster américain à la tête d’une organisation criminelle basée à Harlem entre 1960 et 1970.