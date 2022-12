Drismer fête la victoire de l’Argentine et se fait détruire par ses fans

Le rappeur français Drismer s’est fait connaitre sur la toile avec son compère PCN en début d’année avec l’énorme succès du freestyle Bintou cumulant des millions de vues. Le duo populaire sur les réseaux s’amuse à faire le buzz mais l’une des dernières publications de ce premier cité ne passe pas auprès des internautes.

Drismer se fait lyncher par les internautes !

Après le carton du Freestyle Bintou, Drismer et PCN ont continuer de faire parler d’eux mais ont eu du mal à concrétiser leur buzz. Les deux compères ont signé en maison de disque chez Sony pour sortir un premier projet nommé “Sang 9”. Habitué à faire dans le second degré et dans l’autodérision, le duo s’est amusé des faibles ventes du projet mais ont tout de même réussi à décrocher une invitation à Skyrock dans le Planère Rap de Vegedream pendant la promotion de cet opus en déplorant se faire recaler dans les demandes de featurings.

Depuis le duo tente d’entretenir la machine à buzz, Drismer a confié n’avoir récolté que 9 euros avec Sacem avant d’investir cette semaine pour acheter une instru pour produire un nouveau titre, “Je pensais pas que c’était aussi compliqué de gagner sa vie en faisant de la musique.” s’est étonné ce dernier. Même s’il ont songé à tout laissé tomber, “On sort notre dernier projet en novembre et ensuite on raccroche… Avec PCN on aura marqué l’histoire de la musique… Vous allez nous manquer” avait-il déclaré, les deux acolytes restent actifs et se sont essayés à un nouveau coup de buzz.

En effet Drismer est actuellement au Canada, à Montréal où il a célébré ce dimanche la victoire en finale de la Coupe du Monde de l’Argentine face à la France. “Champion mon frère” a-t-il commenté en publiant sur Twitter des vidéos avec des supporters Argentins en train de fêter la troisième étoile de l’équipe menée par Lionel Messi. Le rappeur français a déclenché l’énervement de ses fans. “Sois digne”, “C’est pour sa tu perces pas”, “Heureusement que t’as flop”, “La honte j’unfollow et j’arrête de streamer tes sons”, “Aller ratio tu nous fais l’argentin de Aulnay sous bois mdrr”, “Uu nous fais l’Argentin tu viens du 93”, “Nan toi et ton pote vous avez grave niquer votre buzz et ce post signe la fin de votre carrière. Ça aura été drôle au début mais bon.” se sont agacés les internautes dans les commentaires de la publication.

Champion mon frère 🏆🇦🇷 pic.twitter.com/p3M4p4ZGn7 — Drismer à Montréal 🇨🇦 (@drismer92320) December 18, 2022