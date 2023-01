Ninho décroche un impressionnant record de streams

Même s’il n’a sorti aucun projet en 2022, Ninho a réussi à réaliser un nouvel exploit ces derniers mois avec encore un record d’écoutes sur les plateformes de streaming, il a établi une performance inédite pour un artiste en France.

N.I est le premier chanteur francophone à faire cet exploit !

Recordman du nombre de certifications en France avec ses singles d’or, de platine et de diamant, le succès de son dernier album en date, Jefe produit dans un modeste studio, paru à la fin de l’année 2021 a permis au rappeur Ninho de réaliser un énorme exploit qu’aucun autre artiste n’a pu accomplir avant lui dans l’histoire de la musique. En effet N.I est devenu en ce début d’année le tout premier chanteur francophone a dépassé les 100 millions de streams sur 10 titres avec Spotify.

Ninho totalise désormais 10 morceaux à plus de 100 millions de d’écoutes sur Spotify grâce aux titres suivants : « La vie qu’on mène » 185 millions de streams, « Maman ne le sait pas » 136 millions, « Goutte d’eau » et « Lettre à une femme » 123 millions, « Elle est bonne sa mère » 118 millions, « Air Max » 112 millions, « Jefe » 110 millions, « Putana » et « Distant » 101 millions ainsi que « 6.3 » 100 millions. Les trois derniers titres cités viennent de franchir le cap des 100 millions alors que le morceau éponyme de son troisième album est le morceau le plus récemment sorti a avoir atteint ce seuil.

Un onzième titre de Ninho extrait de l’opus « Jefe » devrait franchir prochain les 100 000 millions d’écoutes avec « VVS » qui est actuellement à 85 millions d’écoutes. Le 4ème disque de diamant de N.I. va également arriver en 2023 car son dernier album approche les 500 000 ventes et son projet « Destin » est aussi devenu dernièrement l’album solo comptant le plus de singles de diamant dans l’histoire du rap français.

Dans le courant cette année 2023, Ninho devrait aussi sortir son prochain album et vient de dévoiler une collaboration inédite le rappeur Gaulois sur le single « Jolie » validé par Mia Khalifa.