Mia Khalifa en plein kiff sur Ninho, elle le prouve encore

Ninho est totalement validé par Mia Khalifa ! Décidément l’ancienne artiste de films pour les adultes est une grande fan de N.I, c’est la seconde fois qu’elle vient de partager l’un des titres du Jefe et cette fois-ci il s’agit de son nouveau featuring avec le rappeur Gaulois, la jeune femme a visiblement apprécié cette collaboration.

Mia Khalifa valide fort Ninho !

Après l’efficace « G-love », Gaulois, le rappeur au bandana de Nanterre, continue sa conquête de la Gaule avec de véritables soldats à ses côtés pour le titre « Cagoulé » featuring Leto et pour son dernier single « Jolie » avec comme invité Ninho. Le clip de ce morceau accompagne la sortie de son premier EP La Gaule Volume 1 disponible depuis le 13 janvier. Poussé sur le devant de la scène par N.I qui l’accompagne depuis ses débuts, et dont il a fait toutes les premières parties du Jefe Tour, Gaulois vient montrer l’étendue de sa science et de ces années entre la rue et le rap, le kickage et la mélodie.

La chanson de Gaulois et Ninho cartonne avec une entrée à la deuxième place du Top Singles juste derrière le titre Amber de Zola numéro 1 depuis plusieurs semaines, ce dernier s’est d’ailleurs blessé sur le tournage de son dernier clip. Le clip de cette collaboration vient également d’atteindre 1,5 million de vues. Le succès de ce morceau a eu un tel succès à son démarrage que même Mia Khalifa n’est pas restée indifférente à cette connexion.

Au mois d’octobre dernier, après s’être affichée en train s’ambiancer sur La Kiffance de Naps, l’ancienne actrice s’était filmée dans sa voiture à l’écoute du tube « Tout va bien » d’Alonzo avec le couplet de Ninho qu’elle connait par cœur. Cette fois-ci l’influenceuse a partagé la chanson « Jolie » dans sa story pour valider le dernier single de N.I avec Gaulois. Un gros coup de pub pour les deux rappeurs français car elle est suivie par 27,5 millions d’internautes sur Instagram.

« Attend attend quoi ??? Gaulois et Ninho vous dites pas tout comment ça Mia Khalifa partage votre son » a réagi Gaulois en postant une capture d’écran de cette story, heureux de ce partage inattendu.