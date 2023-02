Kylian Mbappé, ses avances sèchement recalées par cette candidate de télé-réalité

Kylian Mbappé aurait-il tenté de séduire Laura Marra une influenceuse et candidate de télé-réalité de la dixième saison des Marseillais il y a deux ans qui vient de faire une étonnante déclaration sur l’attaquant du PSG. La jeune femme a fait une révélation plus le moins surprenante sur l’international français mais cela n’a pas vraiment convaincu beaucoup de monde sur le véracité de ses propos.

Mbappé se retrouve souvent au centre des rumeurs des médias peoples sur ses relations amoureuses qui cherchent constamment à savoir si le joueur Parisien est un cœur à prendre ou non mais pour le moment aucune de ses supposées aventures n’a été confirmées. Le meilleur buteur de la dernière Coupe du Monde au Qatar avec 8 réalisations en 7 matchs vaincu en finale par l’Argentine de Lionel Messi aurait été recalé par Laura Marra. Cette dernière vient de faire cette affirmation lors d’une interview.

Connue pour avoir participé à plusieurs émissions de télé-réalité telle que La Villa des Cœurs Brisés 7, Laura Marra affirme dans une interview « Don’t stop love » avoir été contactée par Kylian Mbappé dans un restaurant. Le champion du monde l’aurait dragué en lui demandant son numéro de téléphone et elle assure lui avoir mis un vent.

« Je travaillais dans un restaurant, il avait demandé mon numéro, il m’avait écrit pour passer une soirée, voire plus« raconte la jeune femme avant d’affirmer avoir fermement recalé cette demande courtisane. « Je ne suis pas une meuf comme ça, donc je n’y suis pas allée en fait. J’ai pas répondu. Jamais de la vie, je déteste ce genre de choses. J’ai besoin de prouver rien à personne. Bon, c’est Kylian Mbappé, mais physiquement, il est pas… Il est pas archi beau quoi !« , explique-t-elle.

La séquence a suscité des nombreuses réactions. Malgré une description bien détaillée et plutôt d’apparence concluante, les internautes sont dubitatifs sur cette affirmation de Laura Marra. Le blogueur Skyresstvr a relayé cette déclaration de l’influenceuse qui s’est fait lynchée par les internautes. « Et moi j’ai rencontré Neymar et on s’est marié », « Et moi j’ai rencontré Messi qui m’a invité à dîner chez lui quand je veux », « Elle ment. Je suis sûr, tout pour le buzz », « N’importe quoi ! Sors les preuves » et « C’est faux je suis sûr, elle voulait juste du buzz » peut-on lire dans les commentaires de la vidéo.

Cette rumeur n’a pas affecté Kylian Mbappé concentré sur ses performances sportives, le joueur n’a fait aucun commentaire.