Youssoupha accusé de plagiat, son dernier projet fait scandale

Il y a quelques jours Youssoupha a dévoilé son nouveau projet baptisé Give Me 5 Musique avec comme but de dénicher les futurs talents du Rap Français en partenariat avec Renault mais le concept fait polémique, accusé d’être un plagiat d’un autre concept actif en Belgique depuis quinze années pour faire la promotion de nouveaux talents rap à travers YouTube.

« Alerte à tous les talents Rap en France qui méritent d’être reconnus, venez vivre l’expérience Give Me Five initiée par Renault, la gloire pour les meilleurs » commente Youssoupha sur Instagram en légende de la vidéo de présentation du projet qui propose aux rappeurs méconnus de monter à bord du « soundtruck », un studio d’enregistrement mobile du constructeur automobile à partir du printemps prochain. Le véhicule va se rendre dans les villes de Paris, Lille, Rennes, Lyon et Marseille du 18 mars au 1er avril 2023. Parrain du concept, Youss’ et son jury vont sélectionner les 25 rappeurs qui pourront enregistrer un titre dans ce « soundtruck » pendant cette tournée puis cinq finalistes participeront à l’album « Give me 5 ».

Youssoupha fait polémique pour son projet avec Renault !

Le projet est accusé de plagiat par Deparone, le fondateur du label belge Give Me 5 qui fait la promotion depuis plusieurs années de rappeurs avec des freestyles vidéos, « Mise en avant d’artistes par le biais de concepts, vidéos, freestyle… Donner de la force et divertir les kiffeurs de sons » décrit la chaine Youtube. Youssoupha a même participé il y a plus 10 ans à deux freestyles avec Akela et BD Banx puis avec Badi et Mike Moore. D’après Deparone, le Prims Parolier n’a pas pu oublié que le concept de Give Me 5 existe déjà, de quoi l’agacer.

Même si Renault n’a pas l’idée de reprendre le concept de Give Me 5 en Belgique, ce projet fait controverse et se retrouve accusé de plagiat notamment sur les droits de propriété intellectuelle et la protection des marques en raison de la similitude des noms qui prête à confusion. « J’en veux surtout à Youssoupha, avec tout le background de Give me 5 et son apparition à deux reprises dans des freestyles » explique Deparone dans une interview pour RTBF très remonté contre Youssoupha suite à la publication de la vidéo pour présenter ce tremplin rap itinérant de la marque automobile. « Il serait peut-être mieux que nous ne l’appelions pas ainsi, car il y a déjà quelque chose en place depuis 15 ans » a-t-il ajouté alors que pour le moment le Lyriciste Bantou n’a fait aucune déclaration sur cette accusation.