Maes démonte sèchement certains rappeurs en les traitant de menteurs

L’honnêteté est importante dans l’industrie musicale selon Maes qui s’en prend à ceux qui s’inventent une vie de gangster avec des tactiques de marketing trompeuses, ils ne trompent pas seulement leurs fans, mais ils portent également atteinte à leur crédibilité.

Maes est de retour dans les bacs avec son nouvel album Omerta sur lequel il a notamment invité Gims pour une collaboration explosive validée par Rohff. En attendant de connaître les premiers chiffres des ventes du projet, le rappeur Sevranais poursuit la promotion de cet opus.

Dans entretien avec le média Raplume pour parler de cet album et de sa conception, Maes a été interrogé par le journaliste sur ce qu’il pensait de l’image « choquée » qu’ont les gens quant à la violence dans l’univers du Rap Français. « Ça illustre le fait que j’aurais préféré être un mytho comme plein de rappeurs, m’inventer des vies et j’aurais eu la bonne image que tout le monde veuille » a déclaré l’artiste du 93 sans citer explicitement de noms sur les rappeurs qu’il accuse de s’inventer des vies et sont des menteurs.