MMA : Voici la véritable raison pour laquelle Cédric Doumbé n’a pas rejoint l’UFC

Le choix de Cédric Doumbé de signer avec la PFL, une Ligue émergente de MMA, fait débat auprès des fans de la discipline d’Arts martiaux mixtes. Le combattant français avait fait planer le doute sur le fait de rejoindre l’UFC pendant plusieurs semaines, profitant de ce buzz pour faire parler de lui dans les médias. Certains ont émis des vives critiques à son encontre, mais l’ancien champion de kick-boxing s’est justifié de ce choix et confié pourquoi il a raté l’occasion se battre à l’UFC.

Une erreur médicale a causé quelques soucis à Cédric Doumbé

De passage dans l’émission The MMA Hour, Cédric Doumbé est revenu sur la rumeur de l’annonce de sa signature à l’UFC l’année passée, mais il n’a finalement par combattu dans la célèbre ligue américaine gérée Dana White pour enfin rejoindre la PFL. Il s’est expliqué sur son absence de l’UFC à Paris et révèle avoir eu un problème lors d’une visite médicale. « J’avais signé un contrat avec l’UFC, j’étais sur le point d’annoncer ma signature avec l’UFC et puis j’ai fait une IRM, mais le docteur a fait une erreur durant ce test. Il a cru voir un caillot de sang dans mon cerveau. », décrit l’athlète.

Cédric Doumbé révèle que l’UFC n’a pas accepté de le voir monter dans l’octogone suite à cette mauvaise IRM, « Le problème, c’est que j’étais tellement habitué à passer ce genre d’observation avec mon expérience en kickboxing que je l’ai envoyé tel quel, sans regarder, à l’UFC. Malheureusement, ils m’ont dit que je ne pouvais pas combattre, car l’IRM n’était pas bonne. ». Il précise ensuite que le règlement en France l’interdit aussi de se battre face à un combattant avec « une différence de nombre de combats supérieurs à 5 ».

L’espoir de voir Cédric Doumbé affronter un jour les meilleurs combattants de l’UFC reste tout de même d’actualité, car après quelques combats en PFL, il pourrait se mettre d’accord avec Dana White afin de rejoindre l’UFC.

