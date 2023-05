MMA : 2 contre 1, la nouvelle vidéo d’IbraTV enflamme la toile

Suivi par plus de 4,6 millions d’abonnés sur sa chaine Youtube, IbraTV a fait très fort avec sa dernière vidéo publiée sur sa chaine dans laquelle il a eu l’idée originale de faire s’affronter 3 personnes dans un combat de MMA en 2 contre 1.

« On se retrouve pour un YFC spéciale dans lequel Zer va combattre deux adversaires en même temps, c’est du jamais vue dans le MMA Français, j’espère que ce super combat va vous plaire » décrit le Youtubeur en légende de sa nouvelle publication qui a cumulé plus de 600 000 en quelques heures. Après sa vidéo dans laquelle il avait organisé un combat dans un bus, IbraTV a trouvé un concept original, inédit en France, organisé dans un paintball un combat déséquilibré avec un combattant (Zer, 93kg) face à deux autres (Dalil 75kg, Riahi 88kg).

Malgré son infériorité numérique, « Zer » a réussi à tenir tête à ses deux adversaires dans une séquence validée par les internautes. « Ils m’ont donnés des frissons, j’ai kiffé le respect pendant et après ! », « La proposition est intéressante, la seule chose qui peut être à améliorer est encore une fois le terrain cela éviterais que les combattants se déplacent trop et donc limiter les interruptions inutiles, de plus il faut sanctionner dahil Mathieu lui a dis au moins 5 fois de pas accrocher et il continue », « Les 3 combattants sont respectables vraiment un beau combat ! Même le comportement était top ce qui à donner, je pense la beauté du combat au final ! Félicitation aux 3 », « Bravo Germain, il a assuré ! J’ai adoré ce format inédit. Merci Ibra », ont réagi les internautes dans les commentaires de la vidéo pour valider sa réalisation de la part de IbraTV.