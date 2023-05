GregMMA de retour, « je vais casser des mâchoires » et parle de Conor McGregor

Gregory Bouchelaghem, plus connu sous le GregMMA va faire son grand retour en MMA et vient de faire la grande annonce sur le plateau de Clique et a aussi confié sur avis la star Conor McGregor, l’un des combattants les plus médiatisés de la discipline.

Suivi par 890 000 abonnés sur Youtube avec la chaine « Karaté Bushido Officiel« , GregMMA est une figure fondatrice du MMA en France (9 combats entre 2003 et 2006 avec 5 victoires engendrées), il a fait ses débuts dans l’octogone lorsque le sport de combat n’était pas aussi populaire avant de se retirer pour se consacrer à sa passion de Youtubeur. L’ancien combattant a surpris tout le monde avec son retour dans le monde professionnel pour une série de combats, il combattra pour la première fois le 28 juillet prochain à l’Hexagone MMA 10.

Gregory Bouchelaghem a fait l’annonce en direct sur CANAL+, « Préparez-vous, je vais casser des mâchoires » a-t-il clamé avant de partager un communiqué sur Instagram pour donner rendez-vous aux fans fin juillet au Théâtre Antique d’Orange : « Après une carrière pro en mma dans les années 2000 (avec des combats au Cage Warriors et au Pride Bushido notamment), puis une carrière de journaliste/combattant sur Youtube pour le magazine Karaté Bushido Officiel, Gregory Bouchelaghem remonte dans la cage cette année. (…) GregMMA est aujourd’hui l’un des portes paroles du MMA en France, avec le partage d’un contenu ludique et passionnant, où on le voit interviewer et affronter en sparring les plus grands combattants. ».

Dans son interview pour Clique, GregMMA a répondu aux questions de Mouloud Achour et s’est exprimé sur Conor McGregor dont il attend le grand retour à l’UFC. « Il faut être une grande gueule pour être un grand champion. Il faut faire réagir les gens, en bien ou en mal. Et ça, c’est ce que Conor fait à merveille. », explique Gregory Bouchelaghem admiratif de l’Irlandais, avant de poursuivre, « Les gens le détestent ou l’adorent, et c’est ce qui fait que les gens veulent le voir soit se faire casser la gueule, soit gagner. Il a toute une nation derrière lui, et c’est un des combattants les plus iconiques de l’histoire. ».

« Il faut une grande gueule pour être un grand champion. » – Greg MMA (@KarateBushido1) s’exprime sur #ConorMcGregor, personnage le plus iconique du MMA.#Clique, tous les soirs à 19H15 en clair et en direct sur CANAL+. pic.twitter.com/RwOsC1WXSn — CLIQUE (@cliquetv) May 24, 2023

