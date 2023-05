Nouvelle École : un candidat écarté du montage par Niska et Shay répond

Le rappeur Suisse doute des choix de Shay et Niska

La saison 2 de la Nouvelle École continue d’agiter la toile, cette fois, c’est au tour d’un candidat de l’émission nommé Comme1Flocon qui vient de faire des révélations sur l’émission en assurant avoir été recalé du montage par Niska et Shay.

En effet, le rappeur suisse figure bien dans la liste des rappeurs annoncés à la distribution artistique de cette deuxième saison de la Nouvelle École sur Netflix, mais il n’apparait dans aucun des épisodes diffusés, car malheureusement pour lui, sa séquence a été coupée lors du montage et dans une vidéo, Comme1Flocon s’est expliqué afin pour de livrer sa version des faits sur ce choix des membres du jury de la part de Niska tout d’abord dont l’avis a ensuite été suivi par Shay.

Coupé au montage de Nouvelle École, un rappeur réagit

« J’étais grave fier de moi maintenant, il était temps pour moi de faire face au jury » raconte Comme1Flocon sur cette expérience après avoir été contacté à l’été 2022 pour participer au télé-crochet de Netflix. Rim’K et SCH présents lors de son passage ont tenu des propos élogieux à son égard, mais cela n’a pas été le cas de Niska bien plus critique notamment sur le fait d’être trop américain, « Il m’a dit que j’étais trop cain-ri. La manière dont il l’a amené, c’était limite un peu dénigrant. Apparemment, la culture du game en France est une culture française. Et ce que j’apporte ne s’inscrit pas dans les codes du marché français ».

Shay a également partagé l’opinion de Niska, « Je crois que c’était le moment le plus malaisant de toute mon expérience à Nouvelle École. Elle ne savait pas quoi dire en fait. Elle dit un truc dans l’oreille de Niska, qui lui répond. Ensuite, elle me sort exactement ce que Niska a dit avant » décrit Comme1Flocon sur les reproches des deux jurés avant de ne pas être sélectionné dans la liste des dix candidats présentés ce jour-là.

Comme1Flocon ne digère pas cette mise à l’écart

« On aurait dit qu’il ne croyait même pas à ce qu’il disait. Il m’a dit que je savais rapper, mais que le rap français évoluait dans une culture du rap qui était française. Ce qui n’était peut-être pas le cas chez moi en Suisse. C’est ce qui aurait joué en ma défaveur » explique l’artiste suisse sur sa mise à l’écart qui confie avoir été en énervé et touché dans son égo après sa participation à la Nouvelle École, sauf que cela ne s’est pas arrêté là.

Comme1Flocon a ensuite appris par Netflix que son passage ne sera pas diffusé, exclu du montage final de l’émission, « Je leur ai donné quasi un an de mon temps à faire les contrats, les castings, la performance. Moi de mon côté, à pas drop de son. Pour qu’on me dise même pas un mois avant la diffusion qu’ils m’ont cut » déplore-t-il avant de conclure, « Il était important pour moi de mettre en lumière le manque de respect et de considération de la production envers ma personne ».